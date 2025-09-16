La Corte anuló parte del fallo contra el hombre que abusó de cuatro sobrinas y deberá hacerse nueva audiencia

Al frente el acusado N.P. y su abogada (que ya no lo es). Al fondo de la imagen el tribunal de juicio. Foto Archivo abril de 2023.

En abril de 2023, N.P. fue condenado a 17 años de prisión al ser considerado culpable del delito de abuso sexual en perjuicio de cuatro sobrinas. La sentencia fue confirmada por un tribunal de impugnación a los meses. Luego, con un nuevo defensor, presentó un recurso de casación ante la Corte de San Juan. El tribunal estudió la causa y finalmente anuló parcialmente el fallo. Ante esta resolución, ahora se hará una nueva audiencia para determinar la pena para este sujeto.

Es que ahora N.P. solamente deberá ser juzgado por una sola víctim a y no por cuatro. La Corte anuló el fallo porque una pericia no se hizo de manera reglamentaria ; en la Cámara Gesell -de tres de las cuatro víctimas- no estuvieron presentes todas las partes (en todas tendrían que haber ido el juez, el fiscal (no ayudante), el defensor y el querellante, si es que lo hay).

Detallado:

Abuso sexual con acceso carnal continuado: la pericia se hizo de manera correcta y se hará la determinación de pena por este hecho.

Abuso sexual con acceso carnal (contra una menor): se anuló

Abuso sexual simple contra dos víctimas: se anularon

El debate oral y público no se hará. Sino que se pasa directamente a la etapa de cesura, es decir, donde se determina la pena. Cabe aclarar que ahora el nuevo tribunal colegiado compuesto por Javier Figuerola, Celia Maldonado de Álvarez y Matías Parrón deberán confirmar la pena para este sujeto que se lo consideró culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado en perjuicio de una sobrina. Ultrajes que habrían ocurrido cuando la menor tenía entre 6 y 11 años; expresaron fuentes de caso.

En la escala penal, por este delito, el acusado podría recibir 6 años (mínima) y 15 años como máxima.

N.P. llegó a juicio por cometer delitos contra la integridad sexual en perjuicio de seis víctimas. Pero el primer tribunal lo absolvió por prescripción por dos hechos. Uno por abuso sexual simple y otro por abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal.

El caso es por demás aberrante y ocurrió en una familia donde “todos eran muy unidos”. Es más, esta denuncia hizo que la familia se separara porque la madre defendió siempre a su hijo (el ahora condenado) y en el debate lo volvió a hacer.

Las víctimas vivieron una pesadilla. Tres de ellas intentaron suicidarse. Lesiones que en su momento fueron constatadas por el médico legista.

Los abusos sucedieron en la casa de la abuela, donde las menores solían quedarse a dormir o visitarla. Este hombre desempleado y dedicado a hacer changas cuando tenía la posibilidad abusaba de las menores.