martes 16 de septiembre 2025

Con colectivos gratis, todo lo que tenés que saber del festejo del Día de la Primavera en el Parque

El próximo domingo 21 de septiembre, en el Día del Estudiante, se vivirá el FestiJoven 2025 con diversas actividades pensadas para los sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Todo lo que hay que saber sobre los festejos del Día de la Primavera en el Parque de Mayo.

El próximo domingo 21 de septiembre, en el Día del Estudiante, se vivirá el FestiJoven 2025 con diversas actividades pensadas para los sanjuaninos. Tal como el año pasado, el Día de la Primavera tendrá su festejo central en el Parque de Mayo. Además de juegos recreativos, competencias, una kermese urbana y sorteos, actuarán bandas locales. Cabe destacar que, según informó el Gobierno de San Juan, para que los alumnos puedan llegar hasta el lugar habrá colectivo escolar gratuito, durante toda la jornada.

El evento se desarrollará en las cercanías del Monumento al Deporte, organizado por dependencias de varios ministerios sanjuaninos para conmemorar el Día de la Juventud y de los Estudiantes. “Se espera una verdadera fiesta multitudinaria que, por recaer en día no laboral, convocará a miles de familias”, indicaron las autoridades.

Todo lo que hay que saber sobre el festejo del Día del Estudiante en San Juan

Actividades recreativas desde las 15:00 hs

- Volley playa

- Fútbol tenis

- Básquet

- Tiro de penales en parejas

- Kermese urbana con: skate park, exhibiciones de bikers y rollers, demostraciones de parkour

image

- Ritmos urbanos: freestyle, break dance, hip hop, ska, K-pop

* Música en vivo desde las 16:30 hs

Las bandas locales se tomarán el escenario desde las 16:30 hs, una oportunidad para celebrar el talento sanjuanino. Se presentarán:

- Omega

- Pijama Party

- Palo Santto

- La Costa

- Anita Pau

- DJ Leo Franovich

- Mi combo RKT

- De la Lora

- Aby Only

- La Nueva Banda

- Y más artistas emergentes

* Conducción: Vicky Vedia y Luis Linares

*Además habrá sorteos, competencias y transmisiones en vivo

image

* Espacios sustentables y de concientización:

- Entrega de bolsas ecológicas para separación de residuos: plásticos, orgánicos y papel

- Promotoras ambientales y puestos de información

- Puestos de hidratación disponibles

- Participación de Grupos Scouts de Santa Lucía con su programa de salud mental "Conocete"

- Cruz Roja con talleres de RCP

- Feria de emprendedores sociales

* Transporte gratuito para estudiantes

Durante todo el día, los estudiantes podrán viajar gratis en colectivos (boleto escolar) de todas las líneas que pasen por la zona del Parque de Mayo. Beneficio exclusivo para estudiantes.

* Accesos al Parque de Mayo

Se habilitarán 6 puntos de ingreso:

- Av. Libertador y Las Heras

- Calle Las Heras (frente al Centro Cultural Conte Grand)

- Calle 25 de Mayo y Maradona

- Urquiza y 25 de Mayo

- Urquiza y San Luis

- Av. Libertador (lateral del club Lawn Tennis)

Importante: No se cortará la circulación vehicular en la Av. Libertador, salvo situaciones excepcionales.

image

* Seguridad y servicios de emergencia

- Más de 250 efectivos de la Policía de San Juan estarán presentes

- Al menos 6 ambulancias disponibles para emergencias

- Seguridad tanto dentro del predio como en alrededores

- Finalizado el evento, la Municipalidad de la Capital iniciará tareas de limpieza y orden

* Se permitirá ingresar con:

- Bebidas no alcohólicas

- Mates e infusiones

- Comidas caseras

* Habrá food trucks con una amplia variedad gastronómica

* Organizan

-Ministerio de Familia y Desarrollo Humano

-Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte

-Ministerio de Gobierno

-Ministerio de Salud

-Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

-Secretaría de Seguridad y Orden Público

-Dirección de Juventudes

-Municipalidad de la Capital

