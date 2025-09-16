'El Lado Oculto' de Hugo Vinzio Rosselot, a la vista de todos en el Auditorio Juan Victoria

Una vez más los caminos del Auditorio Juan Victoria y Hugo Vinzio Rosselot vuelven a cruzarse. Los paladares sanjuaninos que se regocijan con el arte y la cultura, los grandes beneficiados. 'El Lado Oculto' es el nombre de la excusa que permitirá contemplar en pinturas y esculturas la impronta de este exquisito y talentoso artista.

La puesta de largo de esta exposición será este viernes 19 de septiembre, a partir de las 19:00. Y como no solo de las artes plásticas vive el hombre, también habrá música y algún brindis, bajo la cordial complicidad del Consejo de Enólogos.

La curaduría de esta presentación está a cargo de Lisandro Vinzio Maggio, hijo del gran protagonista de la ocasión. Mientras que Hugo Vinzio Maggio, su otro heredero, se empleará en la comunicación del evento.

"Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad" es la frase de Carl Jung que Vinzio Rosselot eligió para spoilear con un toque distinto el nuevo trabajo que compartirá con el público.