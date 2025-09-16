martes 16 de septiembre 2025

Consejo de la Magistratura

Terminaron las entrevistas para Fiscal General y la histórica terna quedó a tiro: ¿cuándo se conocería?

Los 33 postulantes exhibieron su currículum y la autoridad colegiada deberá analizar quiénes son los profesionales más adecuados para suceder a Eduardo Quattropani. Fuentes cercanas estimaron el tiempo en que se conocerán los tres nombres que marcharán a la Cámara de Diputados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este martes finalizaron las entrevistas de los 33 candidatos a Fiscal General y, en ese marco, fuentes allegadas comentaron que la terna que el Consejo de la Magistratura enviará a la Cámara de Diputados podría conocerse en una semana más.

La última jornada de entrevistas se desarrolló sin sobresaltos en el Sirio Libanés, donde se encuentra emplazada la sede académica del Poder Judicial. Allí se presentaron los 17 aspirantes que restaban y que buscan cubrir la vacante que dejó la muerte de Eduardo Quattropani, ocurrida el 21 de julio.

6e620264-d2bf-43e7-9b95-066b63b8d8b2

A partir de ahora, quedará en manos del cuerpo, integrado por el cortista Juan José Victoria (presidente), la ministra de Gobierno Laura Palma, la diputada Fernanda Paredes y los abogados del Foro Raúl Acosta y Valeria Torres, la elección de los tres nombres que disputarán el cargo en una sesión histórica en la Legislatura.

La designación del nuevo Fiscal General reviste una trascendencia política y judicial excepcional. El cargo es vitalicio, de fuerte influencia en el funcionamiento diario del Ministerio Público Fiscal, especialmente desde la implementación del Sistema Acusatorio. Quattropani había ejercido el puesto durante 32 años, tras ingresar en 1993 como parte de un acuerdo político entre el peronismo de Jorge Escobar y la Cruzada Renovadora de Alfredo Avelín.

cb4c39d4-9ce6-49aa-bf34-31362f7333bc

Los diferentes espacios que componen el poder político de la provincia tienen la intención de mover sus fichas. El orreguismo es el favorito para proponer el nombre del nuevo fiscal General de acuerdo a un conteo a vuelo de pájaro por las voluntades en la Cámara de Diputados. El oficialismo supo construir la mayoría que el peronismo no pudo sostener. Los doce del interbloque Cambia San Juan suman los cuatro del bloque Bloquista más el respaldo del angaquero Marcelo Mallea y los esporádicos votos de los exintendentes justicialistas -Jorge Castañeda y Omar Ortiz- junto al renovador Franco Aranda y -en este caso, tal vez- del chimbero Gabriel Sánchez.

