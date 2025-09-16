martes 16 de septiembre 2025

Llegada

Hay fecha tentativa para la visita de un flamante ministro de Javier Milei a San Juan

El gobernador Marcelo Orrego adelantó que el ministro del Interior, Lisandro Catalán, podría visitar la provincia la próxima semana, en medio de gestiones por los recursos provinciales y la presentación del Presupuesto 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó que mantuvo contacto con el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán -recientemente asumido-, en el reflotado gabinete que encabeza el gobierno de Javier Milei. Durante el diálogo, Orrego aprovechó para invitar al funcionario a la provincia.

“Me parece bien que ya esté en funciones el ministro Catalán, con quien he hablado hoy, y probablemente lo tengamos muy pronto en San Juan”, señaló el mandatario en rueda de prensa. Aunque aún no se definió la fecha exacta de la visita, se espera que pueda concretarse la próxima semana.

El anuncio se realizó en el marco de un acto en 25 de Mayo, donde Orrego también abordó la presentación del Presupuesto 2026 por parte del presidente Milei. El gobernador subrayó la importancia de proteger los recursos destinados a jubilaciones, personas con discapacidad y universidades, y destacó la necesidad de “no generar grietas” en el debate nacional.

“Lo que no creo que esté bien es que, para llegar al déficit cero, se tengan que recortar ciertas prestaciones, sobre todo las que más me importan: jubilados, discapacidad y universidades”, afirmó Orrego, recordando su rol en la ley que permite que el Certificado Único de Discapacidad no requiera renovaciones periódicas en casos de patologías permanentes.

Asimismo, el gobernador enfatizó que el equilibrio fiscal no debe comprometer la calidad de vida de quienes más lo necesitan y aseguró que continuará gestionando ante la Nación para defender los intereses de San Juan.

