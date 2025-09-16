martes 16 de septiembre 2025

Posición partidaria

El PRO respaldó el Presupuesto 2026 de Milei: "Una señal de madurez"

A través de un breve comunicado, el partido que lidera Mauricio Macri apoyó la defensa del “equilibrio fiscal como base del cambio”

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mauricio Macri, referente del PRO

El PRO, a través de breve comunicado en las redes sociales, apoyó la presentación por parte del presidente Javier Milei del Presupuesto 2026, y sostuvo que “una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras”.

Se trata de la primera referencia que realiza el partido liderado por Mauricio Macri sobre una decisión del gobierno nacional tras la derrota electoral del frente que integran ambos espacios en Buenos Aires, y que se replica en otras 10 provincias y la ciudad de Buenos Aires. “Ese es el rumbo que necesita la Argentina”, finalizó el mensaje.

Más allá de este respaldo institucional, dirigentes del macrismo como, entre otros, Cristian Ritondo y Diego Santilli, apoyaron de manera individual el anuncio que realizó ayer el Jefe Estado. Inclusive, la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, también celebró que el Congreso pueda discutir las prioridades del gobierno nacional.

Ritondo, diputado nacional y presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, que fue clave en el acuerdo con LLA, señaló: “En apenas 21 meses, sacó a más de 12 millones de argentinos de la pobreza y evitó la hiperinflación. No podemos frenar ahora: hay que profundizar el rumbo económico para que el esfuerzo finalmente valga la pena. El equilibrio fiscal es innegociable. No volvamos atrás”.

Otro integrante del PRO que se mostró apoyó al mandatario fue el diputado nacional Alejandro Finocchiaro: “El presidente Javier Milei acaba de demostrar en qué consiste un presupuesto liberal: cuidar nuestro capital humano sosteniendo el equilibrio fiscal”.

Por otro lado, Vidal, una de las pocas figuras del PRO que se manifestó en contra del acuerdo electoral con La Liberta Avanza, publicó un video en sus redes sociales dando su opinión. “Acabo de escuchar al presidente en cadena nacional anunciando que va a enviar el Presupuesto al Congreso. Me parece muy importante que cumpla con lo que dice la ley, que envíe el presupuesto en la fecha que corresponde y que tenga vocación de tratarlo”, comenzó.

Muchos de los problemas que hoy discutimos en la Argentina tienen que ver con que no tenemos ley de presupuesto. No la tuvimos para el 2024 y tampoco la tuvimos para este año por decisión del presidente. Y, ¿por qué es tan importante? Porque es el Congreso el que tiene que definir cómo se financia el Estado y cuáles son las prioridades. Eso es cumplir con lo que dice nuestra Constitución”, señaló.

A su vez, indicó: “Así que espero que este año no pase lo mismo que el año pasado, que este año la Comisión de Presupuesto presidida por el diputado Espert convoque a la discusión (el año pasado solo hubo cuatro reuniones y luego se cerró la discusión) y que el presupuesto salga del Congreso”, continuó.

Y completó: “Seguramente van a escuchar que es muy difícil cuando el Gobierno tiene minoría. Estuvimos ahí con el PRO. La mayor parte de los años de gobierno de Mauricio, de Horacio, de Jorge, como jefes de Gobierno, fueron en minoría en la legislatura y siempre tuvimos ley de presupuesto. Cuando a mí me tocó gobernar la provincia de Buenos Aires, lo hice cuatro años en minoría y tuvimos ley de presupuesto. Y también le pasó a Mauricio siendo presidente, y también discutimos y hubo ley de presupuesto. No es imposible. Se trata de debatir, de discutir de cara a la gente, de lograr los consensos y los acuerdos que hacen falta. Se trata de gobernar respetando las leyes, porque cuando no lo hacemos, el precio a la larga que pagamos es mucho más caro, tanto en aquellos que no son atendidos como en leyes que atentan contra el equilibrio fiscal”.

Santilli, que buscará renovar su banca de diputado nacional en las elecciones de octubre, también se pronunció: “El presidente presentó un presupuesto con equilibrio fiscal, reglas claras y más inversión.Ese es el camino. Ah, y antes que me olvide: el kirchnerismo ya intentó vendernos al Alberto “moderado” y ahora nos quieren vender a Axel. Son lo mismo, con el mismo resultado".

