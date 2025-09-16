Rechazo al veto al Garrahan: La oposición cree que tiene los votos

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados tienen asegurados los votos para rechazar mañana, en una sesión especial, el veto a la ley que declara la emergencia sanitaria en pediatría , que apuesta garantizar el funcionamiento y el aumento de sueldos en el Hospital.

Parlamento Diputados: La oposición quiere sesionar el miércoles para tratar vetos e interpelar a altos funcionarios del gobierno

Además buscaban hoy garantizar los dos tercios para insistir con la ley que aumenta los recursos para las Universidades Nacionales , ya que aún le estarían faltando algunos votos para lograr su objetivo.

En caso de poder rechazar los vetos será un golpe duro para el Gobierno Nacional ya que en el Senado hay una amplia mayoría de dos tercios para confirmar la insistencia de las dos leyes.

Fuentes parlamentarias señalaron a Noticias Argentinas que “tenemos los votos asegurados para el Garrahan”, pero señalaron que “están mas ajustados con el veto de Universidades”.

La sesión especial para mañana a las 13 fue impulsada por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, y Democracia para Siempre, para debatir los vetos a las leyes de Garrahan y Universidades, pedidos de interpelación a funcionarios del Gobierno Nacional, y emplazamiento para debatir la ley de DNU.

La sesión especial tendrá lugar en medio de una marcha que promete ser multitudinaria al Congreso de organizaciones sociales y estudiantiles a favor del rechazo a los vetos, a las que hoy se sumaron la CGT, y las dos CTA.

Para tratar los vetos los opositores deberán obtener los dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas de los vetos y la misma cantidad de votos para rechazar la decisión presidencial.

GARRAHAN

En el caso del Hospital Garrahan, los bloques opositores confían en que rechazarán el veto a esa ley, ya que esa iniciativa se había aprobado en Diputados con 159 votos positivos contra 67 negativos y 4 abstenciones, por lo que alcanzó los dos tercios.

Además creen que ese número crecerá porque estiman que los cuatro que se abstuvieron podrían modificar su voto e inclinarse a favor de la ley, y que son los chubutenses Ana Clara Romero y Jorge Ávila; que responden al gobernador Ignacio Torres, los del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone y la ex libertaria Marcela Pagano.

Los opositores tendrán dos ausentes, el diputado de izquierda Juan Carlos Giordano-que participa de una misión para llevar ayuda a Gaza- y Fernando Carbajal de Democracia para Siempre, pero señalan que esa decisión no los afecta porque habrá otros que cambiarán su voto.

Fuentes legislativas señalaron que los ex libertarios que conformaron Coherencia Carlos D'Alessandro que votó en contra de la ley lo hará a favor y que Marcela Pagano que se ausentó esta vez se pronunciará en contra el Gobierno Nacional.

UNIVERSIDADES

En cambio, la ley para otorgar mayores recursos a las universidades se aprobó con una amplia mayoría de 158 votos, 75 en contra y 5 abstenciones, pero le faltó un voto para llegar a los dos tercios.

Los opositores miran la postura que tendrían los cinco que se abstuvieron y los 18 ausentes, entre los que figuran aliados claves del Gobierno, como los radicales mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, y el chaqueño Gerardo Cipolini.

En esa votación se abstuvieron también los macristas Germana Figuera Casas y , Karina Bachey, la chubutense Ana Clara Romero, el entrerriano Francisco Morchio de Encuentro Federal y el republicano Ricardo López Murphy.

En esa sesión se ausentaron unos |18 legisladores, entre los que figuran, además de Zago, Falcone del MID, cuatro misioneros, una de Producción y Trabajo y uno de Democracia para Siempre.

INTERPELACIONES

Los bloques opositores quieren aprobar además las interpelaciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; del ministro de Salud, Mario Lugones, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que expliquen las denuncias sobre supuestas coimas para el pago de medicamentos en materia de discapacidad.

Para avanzar en las interpelaciones se necesitan los dos tercios porque esas iniciativas no se trataron en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, por lo que si no alcanzan esa mayoría agravada buscarán emplazar a ese organismo parlamentario.

DNU

Los bloques armaron un extenso temario donde incluyeron emplazamientos a la comisiones para avanzar en una ley que regula los DNU, y que también es perjudicial para el Gobierno porque, a partir de esa norma, con el rechazo de una sola cámara a un DNU esa norma pierde vigencia.

También buscarán emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales para que trate la creación de una comisión investigadora sobre el fentanilo adulterado.

Los diputados también quieren derogar los DNU 62/2025, que limitó la ley de identidad de género; el 61/25, sobre el estatuto de la Policía Federal, y los decretos delegados 445/25, sobre transformación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro de Armas, y 396/25 sobre la transformación del INA.

Incluyeron en el temario los emplazamientos a las Comisión de Presupuesto para que se traten los proyectos para crear un programa sobre el Alzheimer y de declarar la emergencia en Ciencia.