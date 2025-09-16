martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nueva apuesta

"Team Lauty", el equipo que nació en una carnicería y hoy da el salto de los Libres al ciclismo grande

Lo creo Gustavo Campillay con el mismo nombre de su comercio ubicado en Concepción. En unos días tramitarán la licencia para pasar al ciclismo federado, sin dejar de competir en la categoría donde se consolidó como el equipo más ganador de la provincia.

Por Carla Acosta
WhatsApp Image 2025-09-16 at 12.59.44

Su vínculo con el ciclismo empezó como aficionado, continuó como colaborador de su hermano y terminó, casi sin proponérselo, como dueño de su propio equipo. Gustavo Campillay, quien se subió a una bicicleta solo por curiosidad y jamás se animó a competir, nunca hubiese imaginado que esa pasión lo llevaría a protagonizar el ciclismo grande de San Juan. Ni siquiera siete años atrás, cuando decidió formar su segundo equipo (el primero fue Calingasta Somos Todos) bajo el mismo nombre que lleva su comercio: una carnicería ubicada detrás del colegio Andacollo, en pleno Concepción. Así nació el Team Lauty, un grupo que arrancó de a poco, se consolidó con el tiempo como el más ganador de la categoría libre y que ahora se prepara para dar el salto a la ruta de los elite.

Lee además
una futbolista sanjuanina necesita ayuda para operarse y volver a jugar
Solidaridad

Una futbolista sanjuanina necesita ayuda para operarse y volver a jugar
los abuelos atletas de la villa observatorio, con nueva indumentaria
Vida saludable

Los abuelos atletas de la Villa Observatorio, con nueva indumentaria
97df6521-acaf-4bda-8c9c-b338dfa150c1

La historia de la escuadra sanjuanina comenzó con apenas dos corredores, Alfredo Contreras y Víctor Navarro, que fueron los primeros en vestir la camiseta amarilla del equipo. Al poco tiempo, la formación se reforzó con ciclistas como Matías Maya, Alejandro Sánchez y Peter Chávez. Con ellos llegó la primera gran racha: 14 victorias consecutivas en una temporada. “Un equipo puede tener figuras, pero lo importante es que se arme como grupo. Nosotros lo logramos, y de ahí en adelante se hizo costumbre ganar”, recuerda Gustavo.

“Trabajo de lunes a sábado en la carnicería, pero los fines de semana los dedico al equipo y a las carreras. Para mí es un cable a tierra, me permite salir del estrés de la semana y disfrutar de lo que me gusta”, confiesa.

Ese camino los llevó a quedarse con todas las pruebas importantes de la provincia: vueltas, clásicas como el Tour de Jáchal, la más importante del calendario, y campeonatos. Hoy, con ese recorrido como respaldo, el equipo está a punto de dar un paso trascendental. “Siempre hemos sido competitivos. Hacemos siete años que corremos y hemos ganado todas las clásicas y vueltas en las que participamos. Ahora queremos dar un paso más y poder competir en la Federación Ciclista Sanjuanina, sin invitación, que sea por derecho”, asegura Campillay.

Hoy el Team Lauty cuenta con nueve ciclistas en su plantilla: Rafael Manrique, Fabio Figueroa, Luciano Frías, Ismael Velardez, Juan Barón, Matías Vila, Gastón Carrión, Ángel Ormeño y Washington Roberto, figura de la última temporada. Mauro Berrocal, capitán histórico, ya compite en categoría B, pero sigue ligado como sponsor a través de su empresa.

a07d2cfe-17b3-4c91-9c2b-f1578d6d5338

El equipo, que este próximo viernes presentará su indumentaria para la Temporada 2025/2026, tiene objetivos a corto plazo. El más importante tiene fecha para diciembre, cuando se dispute la Vuelta de Jáchal, prueba que ya ganaron en 2023 con Fabio Figueroa. “Ese es nuestro primer objetivo, pero también queremos medirnos en algunas carreras federadas. Ya lo hicimos el año pasado en dos competencias, cuando nos invitaron desde Pocito y Santa Lucía, y salimos cuartos frente a equipos grandes. Sabemos que estamos preparados para este nivel”, cuenta Gustavo.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 12.59.45

El salto al ciclismo élite exigía un respaldo económico, y ese apoyo llegó de la mano de Metales Concepción y del municipio de Santa Lucía. “Es otro nivel, otra exigencia. Por suerte se sumaron sponsors que nos permiten dar este paso. Quiero agradecer especialmente a Miguel Giménez de Metales Concepción, que apoya no solo al ciclismo sino a muchos deportes en San Juan”, destaca Campillay.

Su familia, incluida su esposa que también es aficionada a la bicicleta, y su hijo Lauty, acompañan este proyecto que creció desde un barrio de Concepción hasta instalarse en la elite del pedal sanjuanino.

Mientras la ilusión está puesta en compartir pelotón como los equipos municipales, SEP y Gremios por el Deporte, clásicos de la ruta sanjuanina, y por qué no soñar con disputar una Vuelta a San Juan, el Team Lauty no renuncia a lo que lo hizo grande: seguirá corriendo en la categoría libre, donde ya conquistó todo. Con el respaldo de un plantel competitivo y el apoyo de sus sponsors, el equipo nacido en una carnicería de barrio va por más.

Temas
Seguí leyendo

La aplicación del VAR tendrá un novedoso cambio para los cuartos de final de la Libertadores y Sudamericana

Katherina Szebun, campeona nacional de halterofilia, brindará una clínica en San Juan

Don Riverito, la historia en carne viva del CSD San Agustín

Un ex entrenador del Verdinegro, nuevo DT de Independiente

La Champions League entra en acción: todos los argentinos que juegan y lo que hay que saber

Contundente victoria de Argentina sobre Corea del Sur en el Mundial de Vóley

Emocionante homenaje en la cancha de Concepción: guardaron las cenizas de Mario Agüero en el club y le pusieron su nombre a la popular

Ya están a la venta las entradas para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Independiente busca reconducir su camino con la llegada de Gustavo Quinteros, ex entrenador del Verdinegro.
Liga profesional

Un ex entrenador del Verdinegro, nuevo DT de Independiente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Emocionante homenaje en la cancha de Concepción: guardaron las cenizas de Mario Agüero en el club y le pusieron su nombre a la popular
Eterno

Emocionante homenaje en la cancha de Concepción: guardaron las cenizas de Mario Agüero en el club y le pusieron su nombre a la popular

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

La contactaron para alquilarle la cabaña en Valle Fértil y la estafaron en más de $5 millones

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: Babsía nos abandonó en el peor momento video
Video

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: "Babsía nos abandonó en el peor momento"

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión
Paren en Off

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión

Te Puede Interesar

Terminaron las entrevistas para Fiscal General y la histórica terna quedó a tiro: ¿cuándo se conocería?
Consejo de la Magistratura

Terminaron las entrevistas para Fiscal General y la histórica terna quedó a tiro: ¿cuándo se conocería?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Team Lauty, el equipo que nació en una carnicería y hoy da el salto de los Libres al ciclismo grande
Nueva apuesta

"Team Lauty", el equipo que nació en una carnicería y hoy da el salto de los Libres al ciclismo grande

Por sexta vez en el año, hubo una amenaza de bomba en San Juan y evacúan en Centro Cívico
Increíble

Por sexta vez en el año, hubo una amenaza de bomba en San Juan y evacúan en Centro Cívico

Una futbolista sanjuanina necesita ayuda para operarse y volver a jugar
Solidaridad

Una futbolista sanjuanina necesita ayuda para operarse y volver a jugar

El Presupuesto de Milei quita a San Juan de las zonas frías y afecta el subsidio de unos 120.000 usuarios
Proyecto

El Presupuesto de Milei quita a San Juan de las zonas frías y afecta el subsidio de unos 120.000 usuarios