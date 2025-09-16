"Team Lauty", el equipo que nació en una carnicería y hoy da el salto de los Libres al ciclismo grande

Su vínculo con el ciclismo empezó como aficionado, continuó como colaborador de su hermano y terminó, casi sin proponérselo, como dueño de su propio equipo. Gustavo Campillay , quien se subió a una bicicleta solo por curiosidad y jamás se animó a competir, nunca hubiese imaginado que esa pasión lo llevaría a protagonizar el ciclismo grande de San Juan . Ni siquiera siete años atrás, cuando decidió formar su segundo equipo (el primero fue Calingasta Somos Todos) bajo el mismo nombre que lleva su comercio: una carnicería ubicada detrás del colegio Andacollo, en pleno Concepción. Así nació el Team Lauty, un grupo que arrancó de a poco, se consolidó con el tiempo como el más ganador de la categoría libre y que ahora se prepara para dar el salto a la ruta de los elite.

La historia de la escuadra sanjuanina comenzó con apenas dos corredores, Alfredo Contreras y Víctor Navarro, que fueron los primeros en vestir la camiseta amarilla del equipo. Al poco tiempo, la formación se reforzó con ciclistas como Matías Maya, Alejandro Sánchez y Peter Chávez. Con ellos llegó la primera gran racha: 14 victorias consecutivas en una temporada. “Un equipo puede tener figuras, pero lo importante es que se arme como grupo. Nosotros lo logramos, y de ahí en adelante se hizo costumbre ganar”, recuerda Gustavo.

“Trabajo de lunes a sábado en la carnicería, pero los fines de semana los dedico al equipo y a las carreras. Para mí es un cable a tierra, me permite salir del estrés de la semana y disfrutar de lo que me gusta”, confiesa.

Ese camino los llevó a quedarse con todas las pruebas importantes de la provincia: vueltas, clásicas como el Tour de Jáchal, la más importante del calendario, y campeonatos. Hoy, con ese recorrido como respaldo, el equipo está a punto de dar un paso trascendental. “Siempre hemos sido competitivos. Hacemos siete años que corremos y hemos ganado todas las clásicas y vueltas en las que participamos. Ahora queremos dar un paso más y poder competir en la Federación Ciclista Sanjuanina, sin invitación, que sea por derecho”, asegura Campillay.

Hoy el Team Lauty cuenta con nueve ciclistas en su plantilla: Rafael Manrique, Fabio Figueroa, Luciano Frías, Ismael Velardez, Juan Barón, Matías Vila, Gastón Carrión, Ángel Ormeño y Washington Roberto, figura de la última temporada. Mauro Berrocal, capitán histórico, ya compite en categoría B, pero sigue ligado como sponsor a través de su empresa.

a07d2cfe-17b3-4c91-9c2b-f1578d6d5338

El equipo, que este próximo viernes presentará su indumentaria para la Temporada 2025/2026, tiene objetivos a corto plazo. El más importante tiene fecha para diciembre, cuando se dispute la Vuelta de Jáchal, prueba que ya ganaron en 2023 con Fabio Figueroa. “Ese es nuestro primer objetivo, pero también queremos medirnos en algunas carreras federadas. Ya lo hicimos el año pasado en dos competencias, cuando nos invitaron desde Pocito y Santa Lucía, y salimos cuartos frente a equipos grandes. Sabemos que estamos preparados para este nivel”, cuenta Gustavo.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 12.59.45

El salto al ciclismo élite exigía un respaldo económico, y ese apoyo llegó de la mano de Metales Concepción y del municipio de Santa Lucía. “Es otro nivel, otra exigencia. Por suerte se sumaron sponsors que nos permiten dar este paso. Quiero agradecer especialmente a Miguel Giménez de Metales Concepción, que apoya no solo al ciclismo sino a muchos deportes en San Juan”, destaca Campillay.

Su familia, incluida su esposa que también es aficionada a la bicicleta, y su hijo Lauty, acompañan este proyecto que creció desde un barrio de Concepción hasta instalarse en la elite del pedal sanjuanino.

Mientras la ilusión está puesta en compartir pelotón como los equipos municipales, SEP y Gremios por el Deporte, clásicos de la ruta sanjuanina, y por qué no soñar con disputar una Vuelta a San Juan, el Team Lauty no renuncia a lo que lo hizo grande: seguirá corriendo en la categoría libre, donde ya conquistó todo. Con el respaldo de un plantel competitivo y el apoyo de sus sponsors, el equipo nacido en una carnicería de barrio va por más.