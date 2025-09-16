martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vida saludable

Los abuelos atletas de la Villa Observatorio, con nueva indumentaria

Este lunes se entregó ropa deportiva al Centro de Jubilados de la zona. La iniciativa apunta a acompañar y fortalecer la actividad física y recreativa de los adultos mayores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-16 at 14.36.17 (2)
WhatsApp Image 2025-09-16 at 14.36.19
WhatsApp Image 2025-09-16 at 14.36.18
WhatsApp Image 2025-09-16 at 14.36.17 (1)
WhatsApp Image 2025-09-16 at 14.36.17

La comunidad deportiva de la tercera edad en Villa Observatorio celebró la entrega de nueva indumentaria destinada a los integrantes del Centro de Jubilados “Jóvenes con experiencia”, quienes participan activamente en el programa Club del Adulto Mayor, dependiente de la Secretaría de Deportes de la provincia.

Lee además
El VAR tendrá una nueva forma de aplicación en las instancias finales de la Copa Libertadores y Sudamericana.
Anuncio de la Conmebol

La aplicación del VAR tendrá un novedoso cambio para los cuartos de final de la Libertadores y Sudamericana
Katherina Szebun estará de visita en San Juan.
Visita destacada

Katherina Szebun, campeona nacional de halterofilia, brindará una clínica en San Juan

La entrega estuvo encabezada por el exciclista Willy Lucero, en representación del Gobierno de San Juan, acompañado por Eduardo Núñez, Vanesa Garín, Analia Infantes, Oscar Tello y dirigentes de Chimbas, quienes destacaron el valor social y de contención que tienen estas iniciativas.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 14.36.17 (1)

El centro, que funciona los martes y jueves de 18:30 a 20:30 y los viernes de 19:00 a 21:00, tiene como profesora a cargo a Maira Amaya y recibe a personas de 60 años en adelante. El objetivo es ofrecer un espacio de recreación a través de actividades deportivas, fortaleciendo la salud psicomotriz, el esparcimiento y los vínculos de amistad.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 14.36.17

En este programa, los adultos mayores disfrutan de una amplia variedad de disciplinas que incluyen yoga, caminatas saludables, trekking, pádel, sapo, tejo, newcom, tenis de mesa y juegos de mesa como ajedrez, burako y lotería. Además, cuentan con profesionales especializados, coordinadores y supervisores que garantizan una atención integral.

Un aspecto clave es que cada integrante del club se encuentra registrado en una base de datos actualizada, donde se monitorea su asistencia, estado de salud y se brinda un acompañamiento constante.

Desde la Secretaría de Deportes remarcaron que este tipo de acciones no solo promueven la actividad física, sino también el bienestar integral de los adultos mayores, quienes encuentran en este espacio un lugar de pertenencia, amistad y motivación.

Temas
Seguí leyendo

Don Riverito, la historia en carne viva del CSD San Agustín

Un ex entrenador del Verdinegro, nuevo DT de Independiente

La Champions League entra en acción: todos los argentinos que juegan y lo que hay que saber

Contundente victoria de Argentina sobre Corea del Sur en el Mundial de Vóley

Emocionante homenaje en la cancha de Concepción: guardaron las cenizas de Mario Agüero en el club y le pusieron su nombre a la popular

Ya están a la venta las entradas para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines en San Juan

Maligno Torres conquistó el oro Panamericano: el día que prometió venir a San Juan y darse el gustito de comer milanesas

El motocross cuyano tuvo su quinta fecha en Santa Lucía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Independiente busca reconducir su camino con la llegada de Gustavo Quinteros, ex entrenador del Verdinegro.
Liga profesional

Un ex entrenador del Verdinegro, nuevo DT de Independiente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo
Educación

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Batalla campal en un partido de la Liga Pocitana: una mujer agarró una caña y correteó a los jugadores para pegarle
En redes

Batalla campal en un partido de la Liga Pocitana: una mujer agarró una caña y correteó a los jugadores para pegarle

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: Babsía nos abandonó en el peor momento video
Video

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: "Babsía nos abandonó en el peor momento"

Robaron más de $11.000.000 de un estudio jurídico en pleno centro de la Capital
Golpe delictivo

Robaron más de $11.000.000 de un estudio jurídico en pleno centro de la Capital

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Revés judicial

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

Cómo salir del riesgo argentino invirtiendo en el exterior: tres opciones para una apuesta segura video
Economía doméstica

Cómo salir del riesgo argentino invirtiendo en el exterior: tres opciones para una apuesta segura

Tras el Presupuesto presentado por Milei, Orrego defendió los fondos para discapacidad, jubilaciones y educación
Repercusiones

Tras el Presupuesto presentado por Milei, Orrego defendió los fondos para discapacidad, jubilaciones y educación

Los shoppings, malls, outlet y demás comercios en Chile se pliegan a una celebración en los próximos días y el turismo de compras se verá afectado. Los sanjuaninos con planes de compras deberan planificar el viaje.
¡Y no es por el clima!

Sanjuaninos a Chile: ojo con el plan de compras este próximo finde, puede arruinarse