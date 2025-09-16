Los abuelos atletas de la Villa Observatorio, con nueva indumentaria

La comunidad deportiva de la tercera edad en Villa Observatorio celebró la entrega de nueva indumentaria destinada a los integrantes del Centro de Jubilados “Jóvenes con experiencia”, quienes participan activamente en el programa Club del Adulto Mayor, dependiente de la Secretaría de Deportes de la provincia.

La entrega estuvo encabezada por el exciclista Willy Lucero , en representación del Gobierno de San Juan, acompañado por Eduardo Núñez, Vanesa Garín, Analia Infantes, Oscar Tello y dirigentes de Chimbas, quienes destacaron el valor social y de contención que tienen estas iniciativas.

El centro, que funciona los martes y jueves de 18:30 a 20:30 y los viernes de 19:00 a 21:00, tiene como profesora a cargo a Maira Amaya y recibe a personas de 60 años en adelante. El objetivo es ofrecer un espacio de recreación a través de actividades deportivas, fortaleciendo la salud psicomotriz, el esparcimiento y los vínculos de amistad.

En este programa, los adultos mayores disfrutan de una amplia variedad de disciplinas que incluyen yoga, caminatas saludables, trekking, pádel, sapo, tejo, newcom, tenis de mesa y juegos de mesa como ajedrez, burako y lotería. Además, cuentan con profesionales especializados, coordinadores y supervisores que garantizan una atención integral.

Un aspecto clave es que cada integrante del club se encuentra registrado en una base de datos actualizada, donde se monitorea su asistencia, estado de salud y se brinda un acompañamiento constante.

Desde la Secretaría de Deportes remarcaron que este tipo de acciones no solo promueven la actividad física, sino también el bienestar integral de los adultos mayores, quienes encuentran en este espacio un lugar de pertenencia, amistad y motivación.