martes 16 de septiembre 2025

Visita destacada

Katherina Szebun, campeona nacional de halterofilia, brindará una clínica en San Juan

La provincia se convertirá en epicentro del levantamiento olímpico con la presencia de la barilochense, que viene de conquistar el título argentino

Por Redacción Tiempo de San Juan
Katherina Szebun estará de visita en San Juan.

Katherina Szebun, campeona nacional de halterofilia, llegará a San Juan para compartir su experiencia y conocimiento en una clínica intensiva de media jornada. La cita será el viernes 4 de octubre, a las 14hs., en Centir Gym.

Szebun, quien levantó en su última presentación 79 kilos en Arranque y 100 kilos en Envión, es además subcampeona sudamericana Sub17.

image

Un entrenamiento integral: técnica, práctica y psicología

La clínica está pensada para deportistas, entrenadores y apasionados del fitness que busquen elevar su rendimiento con una formación de élite. Durante la jornada, Szebun abordará:

Teórico

  • Movimiento de competencia
  • Técnica correcta
  • Fases de pull
  • Carga y descarga
  • Planificación a corto, mediano y largo plazo

Práctico

  • Técnica de snatch y clean & jerk
  • Fases de ejecución y práctica del split jerk
  • Búsqueda del “peso del día”
  • Alimentación, descanso y complementos

Psicológico

  • Cómo superar miedos y salir de la zona de confort
  • Prevención de lesiones
  • Exigencia y motivación
  • Metas, logros y objetivos

Además, habrá un break saludable para recuperar energías y continuar con la intensidad del entrenamiento.

Inscripciones abiertas hasta el 30 de septiembre

Los interesados en ser parte de esta experiencia exclusiva podrán inscribirse hasta el 30 de septiembre. El valor es de $40.000.

Lugar: Centir Gym – Agustín Gómez 642, Rawson

Fecha: 4 de octubre

Hora: 20:00 hs

Valor: $40.000 (un pago único)

Más info, 2645122043, IG @centirgym

Cupos limitados. Una oportunidad única para entrenar, aprender y potenciar tu rendimiento junto a una campeona nacional.

