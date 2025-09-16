Katherina Szebun, campeona nacional de halterofilia, brindará una clínica en San Juan

Katherina Szebun estará de visita en San Juan.

Katherina Szebun, campeona nacional de halterofilia, llegará a San Juan para compartir su experiencia y conocimiento en una clínica intensiva de media jornada. La cita será el viernes 4 de octubre, a las 14hs., en Cent ir Gym .

Szebun, quien levantó en su última presentación 79 kilos en Arranque y 100 kilos en Envión, es además subcampeona sudamericana Sub17.

Un entrenamiento integral: técnica, práctica y psicología

La clínica está pensada para deportistas, entrenadores y apasionados del fitness que busquen elevar su rendimiento con una formación de élite. Durante la jornada, Szebun abordará:

Teórico

Movimiento de competencia

Técnica correcta

Fases de pull

Carga y descarga

Planificación a corto, mediano y largo plazo

Práctico

Técnica de snatch y clean & jerk

Fases de ejecución y práctica del split jerk

Búsqueda del “peso del día”

Alimentación, descanso y complementos

Psicológico

Cómo superar miedos y salir de la zona de confort

Prevención de lesiones

Exigencia y motivación

Metas, logros y objetivos

Además, habrá un break saludable para recuperar energías y continuar con la intensidad del entrenamiento.

Inscripciones abiertas hasta el 30 de septiembre

Los interesados en ser parte de esta experiencia exclusiva podrán inscribirse hasta el 30 de septiembre. El valor es de $40.000.

Lugar: Centir Gym – Agustín Gómez 642, Rawson

Fecha: 4 de octubre

Hora: 20:00 hs

Valor: $40.000 (un pago único)

Más info, 2645122043, IG @centirgym

Cupos limitados. Una oportunidad única para entrenar, aprender y potenciar tu rendimiento junto a una campeona nacional.