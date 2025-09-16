Katherina Szebun, campeona nacional de halterofilia, brindará una clínica en San Juan

Katherina Szebun, campeona nacional de halterofilia, llegará a San Juan para compartir su experiencia y conocimiento en una clínica intensiva de media jornada. La cita será el viernes 4 de octubre, a las 14hs., en Centir Gym.
La provincia se convertirá en epicentro del levantamiento olímpico con la presencia de la barilochense, que viene de conquistar el título argentino
Katherina Szebun, campeona nacional de halterofilia, llegará a San Juan para compartir su experiencia y conocimiento en una clínica intensiva de media jornada. La cita será el viernes 4 de octubre, a las 14hs., en Centir Gym.
Szebun, quien levantó en su última presentación 79 kilos en Arranque y 100 kilos en Envión, es además subcampeona sudamericana Sub17.
La clínica está pensada para deportistas, entrenadores y apasionados del fitness que busquen elevar su rendimiento con una formación de élite. Durante la jornada, Szebun abordará:
Teórico
Práctico
Psicológico
Además, habrá un break saludable para recuperar energías y continuar con la intensidad del entrenamiento.
Los interesados en ser parte de esta experiencia exclusiva podrán inscribirse hasta el 30 de septiembre. El valor es de $40.000.
Lugar: Centir Gym – Agustín Gómez 642, Rawson
Fecha: 4 de octubre
Hora: 20:00 hs
Valor: $40.000 (un pago único)
Más info, 2645122043, IG @centirgym
Cupos limitados. Una oportunidad única para entrenar, aprender y potenciar tu rendimiento junto a una campeona nacional.