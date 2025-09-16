martes 16 de septiembre 2025

Anuncio de la Conmebol

La aplicación del VAR tendrá un novedoso cambio para los cuartos de final de la Libertadores y Sudamericana

El nuevo procedimiento en el VAR ya se había puesto a prueba durante la final de la CONMEBOL Recopa 2024. De qué se trata

Por Redacción Tiempo de San Juan
El VAR tendrá una nueva forma de aplicación en las instancias finales de la Copa Libertadores y Sudamericana.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) comunicó la implementación del anuncio en vivo de las decisiones del VAR en los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana. Desde hoy y hasta el 26 de septiembre de 2025, el árbitro principal de cada encuentro explicará en directo la determinación adoptada tras consultar el sistema de videoarbitraje, tanto para quienes asistan a los estadios como para las audiencias que sigan las transmisiones alrededor del continente.

El nuevo procedimiento ya se había puesto a prueba durante la final de la CONMEBOL Recopa 2024, realizada en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (Fluminense le ganó a Liga de Quito). “Con esta innovación, el árbitro principal explicará en vivo, tanto al público en el estadio como a los millones de aficionados que siguen las transmisiones, la decisión tomada luego de una revisión VAR. Una medida que busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación”, explicó la Conmebol mediante un comunicado.

Según informó el organismo, la introducción del Referee’s Announcement of VAR Decisions apunta a fortalecer la transparencia, acercar el juego a los seguidores y transmitir confianza sobre cada resolución arbitral. La iniciativa fue aprobada tanto por la International Football Association Board (IFAB) como por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), avalando su aplicación formal en los próximos compromisos del fútbol sudamericano.

La medida representa un nuevo avance en el proceso de modernización impulsado por la CONMEBOL. El anuncio detalla que los árbitros informarán, mediante un micrófono adaptado, la naturaleza de la revisión realizada y el motivo de la decisión, permitiendo que el público conozca las razones detrás de interpretaciones complejas o definiciones polémicas.

El proceso contempla capacitación específica a los equipos arbitrales, así como el uso de equipamiento tecnológico especialmente adaptado para optimizar la transmisión y comprensión de los mensajes. El objetivo declarado por la CONMEBOL es que tanto el público en el estadio como quienes siguen los encuentros desde sus hogares puedan entender con exactitud por qué un gol se valida, una expulsión se concreta o una acción se anula tras la intervención del VAR.

El método del anuncio en vivo del árbitro será obligatorio en todos los partidos de cuartos de final de ambos torneos y se prevé su extensión a futuras fases, en función de los resultados recogidos y el grado de aceptación entre aficionados, clubes y árbitros.

El primer partido en vivir esta experiencia será el que protagonizarán este martes Vélez y Racing, que chocarán en el José Amalfitani desde las 19 (hora de Argentina). Los otros cruces serán River-Palmeiras, Liga de Quito-Sao Paulo y Flamengo Estudiantes. En la Copa Sudamericana, en cambio, el primer ensayo será hoy, desde las 21.30, en el cruce entre Lanús-Fluminense. Los otros emparejamientos pondrán cara a cara a Bolivar-Atlético Mineiro, Independiente del Valle-Once Caldas y Alianza Lima-Universidad de Chile.

El comunicado de la Conmebol:

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) da un nuevo paso histórico en su compromiso con la transparencia y el desarrollo del arbitraje sudamericano.

Tras haberse utilizado con éxito en la Final de la CONMEBOL Recopa 2024 en el estadio Maracaná, la herramienta del Referee’s Announcement of VAR Decisions (anuncio en vivo de las decisiones del VAR) será implementada por primera vez a partir de los Cuartos de Final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana.

Con esta innovación, el árbitro principal explicará en vivo, tanto al público en el estadio como a los millones de aficionados que siguen las transmisiones, la decisión tomada luego de una revisión VAR. Una medida que busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación.

Aprobado por la IFAB y la FIFA, este procedimiento representa un nuevo hito para el arbitraje del continente y refleja el espíritu de modernización que guía a la CONMEBOL en todos sus torneos.

Los Cuartos de Final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana se disputarán entre el 17 y el 26 de septiembre de 2025, siendo el escenario perfecto para que esta herramienta comience a aplicarse de manera continua, en los torneos de clubes más importantes del continente.

FUENTE: Infobae

