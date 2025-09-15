Unión le ganó a Zondina y lidera solo en la cima de la tabla: todos los resultados

Foto: De Local.

El fútbol sanjuanino atraviesa la mejor parte del campeonato y ninguno quiere sacarle el pie al acelerador. Unión de Villa Krause volvió a hacer de las suyas, ganó de local y se prendió en lo más alto de la tabla de posiciones. Por su parte, López Peláez, el escolta, también logró una victoria importante para meterse como protagonista.

El Azul, que viene marcando el paso en el certamen doméstico, se impuso 2-0 frente a Juventud Zondina con goles de Germán Giménez, en el duelo que se disputó en el Estadio 12 de Octubre.

Por otro lado, el Verdinegro de Santa Lucía venció 3-2 a domicilio a Sarmiento y sumó más tres que lo acercan a la cima. Pastran, Carlos Cabañas y Pol Decimo marcaron para López Peláez, mientras para que el equipo de Zonda descontó Diego Maldonado y Gabriel Monla. Todos los resultados del fin de semana: Primera Árbol Verde 0 - 6 Colon Lautaro Montaña x 4 Javier Gil José Campos Cuarta Árbol Verde 0 - 4 Colon Santiago Paez x 2 Erik Martinez Agustín Castro Primera Minero 2 - 2 Peñarol Agustín Aguilar ( Minero) Sebastián Penco ( Minero) Enzo Arce ( CSP) Ramón Ávila ( CSP) Cuarta Minero 1 - 4 Peñarol Facundo Dojorti ( Minero ) Baltazar Gómez ( CSP) Facundo Ovejero ( CSP) Luciano Domínguez ( CSP) Juan Naveda ( CSP) Primera San Lorenzo 1 - 0 Aberastain Alejo Benegas Cuarta San Lorenzo 1 - 0 Aberastain Joaquín Vedia Primera Unión 2 - 0 Juv zondina German Giménez x 2 Cuarta Unión 1 - 2 Juv Zondina Luciano Samaja ( CAU) Kevin Carbajal (JZ) Uriel González ( JZ) Primera Desamparados 1 - 1 Rivadavia D Castró ( CSD) N Aguilera ( CSR ) Cuarta Desamparados 2 - 1 Rivadavia Molina ( CSD) Mirachi ( CSD) Carlos Castro( CSR) Primera Alianza 3 - 0 Villa Obrera Omar Benavides Nicolás Manrique x 2 Cuarta Alianza 10 - 0 Villa Obrera José Cuello (x2) Atilio Molina (x3) Jesús Oltra Ramiro Peralta Ezequiel Baigorria Felipe Flores Tomás Castro Primera Sarmiento 2 - 3 López Pelaez Diego Maldonado (CSS) Gabriel Monla ( CSS) Pastran ( LP) Carlos Cabañas ( LP) Pol Decimo ( LP) Cuarta Sarmiento 2 - 5 López Pelaez Leonel Riveros ( CSS) Jiménez José María ( LP) Salinas Ezequiel ( LP) Vedia Agustín ( LP) Pizarro Julián x 2 ( LP) Primera Carpintería 2 - 2 Trinidad Facundo Chávez x 2 Carpintería) Diego Paredes ( CAT) Enzo Muchino ( CAT ) Cuarta Carpintería 1 - 2 Trinidad Emiliano Alvarez ( Carpintería) Bautista Chausal ( CAT) Santiago Grassano ( CAT) Primera Atenas 2 - 1 9 de Julio Francisco Salinas ( Atenas ) Lorenzo Lepez ( Atenas) Alan Salinas (9J) Cuarta Atenas 11- 1 9 de Julio Goles Atenas Juan Tivani Jesus Castro Facundo Araya x 4 Uriel Fuentes Sergio Alvarez x 2 Agustín González Lucas Montivero Tabla de posiciones: 1° de Primera División image Foto: De Local. Tabla de posiciones de la Cuarta: image Foto: De Local.

