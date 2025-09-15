lunes 15 de septiembre 2025

Fútbol sanjuanino

Unión le ganó a Zondina y lidera solo en la cima de la tabla: todos los resultados

El Azul de Villa Krause se impuso de local y consiguió tres puntos importantes en la pelea por el campeonato.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: De Local.

Foto: De Local.

El fútbol sanjuanino atraviesa la mejor parte del campeonato y ninguno quiere sacarle el pie al acelerador. Unión de Villa Krause volvió a hacer de las suyas, ganó de local y se prendió en lo más alto de la tabla de posiciones. Por su parte, López Peláez, el escolta, también logró una victoria importante para meterse como protagonista.

El Azul, que viene marcando el paso en el certamen doméstico, se impuso 2-0 frente a Juventud Zondina con goles de Germán Giménez, en el duelo que se disputó en el Estadio 12 de Octubre.

Por otro lado, el Verdinegro de Santa Lucía venció 3-2 a domicilio a Sarmiento y sumó más tres que lo acercan a la cima. Pastran, Carlos Cabañas y Pol Decimo marcaron para López Peláez, mientras para que el equipo de Zonda descontó Diego Maldonado y Gabriel Monla.

Todos los resultados del fin de semana:

Primera

Árbol Verde 0 - 6 Colon

Lautaro Montaña x 4

Javier Gil

José Campos

Cuarta

Árbol Verde 0 - 4 Colon

Santiago Paez x 2

Erik Martinez

Agustín Castro

Primera

Minero 2 - 2 Peñarol

Agustín Aguilar ( Minero)

Sebastián Penco ( Minero)

Enzo Arce ( CSP)

Ramón Ávila ( CSP)

Cuarta

Minero 1 - 4 Peñarol

Facundo Dojorti ( Minero )

Baltazar Gómez ( CSP)

Facundo Ovejero ( CSP)

Luciano Domínguez ( CSP)

Juan Naveda ( CSP)

Primera

San Lorenzo 1 - 0 Aberastain

Alejo Benegas

Cuarta

San Lorenzo 1 - 0 Aberastain

Joaquín Vedia

Primera

Unión 2 - 0 Juv zondina

German Giménez x 2

Cuarta

Unión 1 - 2 Juv Zondina

Luciano Samaja ( CAU)

Kevin Carbajal (JZ)

Uriel González ( JZ)

Primera

Desamparados 1 - 1 Rivadavia

D Castró ( CSD)

N Aguilera ( CSR )

Cuarta

Desamparados 2 - 1 Rivadavia

Molina ( CSD)

Mirachi ( CSD)

Carlos Castro( CSR)

Primera

Alianza 3 - 0 Villa Obrera

Omar Benavides

Nicolás Manrique x 2

Cuarta

Alianza 10 - 0 Villa Obrera

José Cuello (x2)

Atilio Molina (x3)

Jesús Oltra

Ramiro Peralta

Ezequiel Baigorria

Felipe Flores

Tomás Castro

Primera

Sarmiento 2 - 3 López Pelaez

Diego Maldonado (CSS)

Gabriel Monla ( CSS)

Pastran ( LP)

Carlos Cabañas ( LP)

Pol Decimo ( LP)

Cuarta

Sarmiento 2 - 5 López Pelaez

Leonel Riveros ( CSS)

Jiménez José María ( LP)

Salinas Ezequiel ( LP)

Vedia Agustín ( LP)

Pizarro Julián x 2 ( LP)

Primera

Carpintería 2 - 2 Trinidad

Facundo Chávez x 2 Carpintería)

Diego Paredes ( CAT)

Enzo Muchino ( CAT )

Cuarta

Carpintería 1 - 2 Trinidad

Emiliano Alvarez ( Carpintería)

Bautista Chausal ( CAT)

Santiago Grassano ( CAT)

Primera

Atenas 2 - 1 9 de Julio

Francisco Salinas ( Atenas )

Lorenzo Lepez ( Atenas)

Alan Salinas (9J)

Cuarta

Atenas 11- 1 9 de Julio

Goles Atenas

Juan Tivani

Jesus Castro

Facundo Araya x 4

Uriel Fuentes

Sergio Alvarez x 2

Agustín González

Lucas Montivero

Tabla de posiciones: 1° de Primera División

image
Foto: De Local.

Foto: De Local.

Tabla de posiciones de la Cuarta:

image
Foto: De Local.&nbsp;

Foto: De Local.

