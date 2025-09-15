Unión le ganó a Zondina y lidera solo en la cima de la tabla: todos los resultados

El fútbol sanjuanino atraviesa la mejor parte del campeonato y ninguno quiere sacarle el pie al acelerador. Unión de Villa Krause volvió a hacer de las suyas, ganó de local y se prendió en lo más alto de la tabla de posiciones. Por su parte, López Peláez, el escolta, también logró una victoria importante para meterse como protagonista.
El Azul, que viene marcando el paso en el certamen doméstico, se impuso 2-0 frente a Juventud Zondina con goles de Germán Giménez, en el duelo que se disputó en el Estadio 12 de Octubre.
Por otro lado, el Verdinegro de Santa Lucía venció 3-2 a domicilio a Sarmiento y sumó más tres que lo acercan a la cima. Pastran, Carlos Cabañas y Pol Decimo marcaron para López Peláez, mientras para que el equipo de Zonda descontó Diego Maldonado y Gabriel Monla.
Todos los resultados del fin de semana:
Primera
Árbol Verde 0 - 6 Colon
Lautaro Montaña x 4
Javier Gil
José Campos
Cuarta
Árbol Verde 0 - 4 Colon
Santiago Paez x 2
Erik Martinez
Agustín Castro
Primera
Minero 2 - 2 Peñarol
Agustín Aguilar ( Minero)
Sebastián Penco ( Minero)
Enzo Arce ( CSP)
Ramón Ávila ( CSP)
Cuarta
Minero 1 - 4 Peñarol
Facundo Dojorti ( Minero )
Baltazar Gómez ( CSP)
Facundo Ovejero ( CSP)
Luciano Domínguez ( CSP)
Juan Naveda ( CSP)
Primera
San Lorenzo 1 - 0 Aberastain
Alejo Benegas
Cuarta
San Lorenzo 1 - 0 Aberastain
Joaquín Vedia
Primera
Unión 2 - 0 Juv zondina
German Giménez x 2
Cuarta
Unión 1 - 2 Juv Zondina
Luciano Samaja ( CAU)
Kevin Carbajal (JZ)
Uriel González ( JZ)
Primera
Desamparados 1 - 1 Rivadavia
D Castró ( CSD)
N Aguilera ( CSR )
Cuarta
Desamparados 2 - 1 Rivadavia
Molina ( CSD)
Mirachi ( CSD)
Carlos Castro( CSR)
Primera
Alianza 3 - 0 Villa Obrera
Omar Benavides
Nicolás Manrique x 2
Cuarta
Alianza 10 - 0 Villa Obrera
José Cuello (x2)
Atilio Molina (x3)
Jesús Oltra
Ramiro Peralta
Ezequiel Baigorria
Felipe Flores
Tomás Castro
Primera
Sarmiento 2 - 3 López Pelaez
Diego Maldonado (CSS)
Gabriel Monla ( CSS)
Pastran ( LP)
Carlos Cabañas ( LP)
Pol Decimo ( LP)
Cuarta
Sarmiento 2 - 5 López Pelaez
Leonel Riveros ( CSS)
Jiménez José María ( LP)
Salinas Ezequiel ( LP)
Vedia Agustín ( LP)
Pizarro Julián x 2 ( LP)
Primera
Carpintería 2 - 2 Trinidad
Facundo Chávez x 2 Carpintería)
Diego Paredes ( CAT)
Enzo Muchino ( CAT )
Cuarta
Carpintería 1 - 2 Trinidad
Emiliano Alvarez ( Carpintería)
Bautista Chausal ( CAT)
Santiago Grassano ( CAT)
Primera
Atenas 2 - 1 9 de Julio
Francisco Salinas ( Atenas )
Lorenzo Lepez ( Atenas)
Alan Salinas (9J)
Cuarta
Atenas 11- 1 9 de Julio
Goles Atenas
Juan Tivani
Jesus Castro
Facundo Araya x 4
Uriel Fuentes
Sergio Alvarez x 2
Agustín González
Lucas Montivero
Tabla de posiciones: 1° de Primera División
Tabla de posiciones de la Cuarta: