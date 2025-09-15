Los héroes silenciosos detrás de "Solicitadísimo", el caballo campeón del Clásico Sarmiento

En el stud El Resongón sobran los mates, las charlas y el buen humor. Pasaron apenas un par de días después del jueves triunfal, cuando Solicitadísimo se llevó todos los aplausos en el Clásico Domingo Faustino Sarmiento , pero para Luis Jácamo y Sergio Perona nada cambió: el oficio sigue, con la misma rutina de siempre.

A las seis de la mañana ya están de pie, primero llega Luis, que limpia, arma la cama y espera al cuidador. Luego Sergio pone el ojo técnico, chequea cómo amaneció el caballo y define la tarea del día. Entre ambos saben leer cada gesto del animal, como si fuese un compañero más.

Jácamo tiene 73 años y desde los 12 vive entre caballos. “Empecé chico porque me gustaban, vine un día y me quedé. Es difícil despegarse de esto, uno es igual que un niño con el caballo. Al caballo lo único que le falta es hablar”, dice con la emoción todavía fresca por la victoria.

Su jornada no tiene descanso. “A las 6 o 7 de la mañana ya estoy con el caballo. Yo lo limpio, le hago la cama, lo tengo vendado y listo para cuando llega el cuidador y el jockey. Paso tres horas a la mañana y dos a la tarde con el animal. Uno ya lo conoce. A veces lo veo y relincha, y ya sé que está bien”, agrega.

Para Luis, cada triunfo tiene un sabor especial: “De los años que tengo, es un orgullo. Ya había ganado muchas carreras como peón, pero ganar este clásico en casa es otra cosa. Disfruto estar con los caballos, son mi vida”.

A su lado aparece Sergio Perona, el cuidador que después de tantos intentos por fin pudo gritar campeón en el Sarmiento. “Tenía cuatro segundos puestos en este clásico. Pero ahora se me dio”, admite entre risas y alivio. La clave, asegura, estuvo en la estrategia: “Nosotros teníamos un caballo que corría de atrás, pero con mi patrón compramos este que es puntero, que hace otra carrera. La idea era eso: uno de punta y el otro de atrás. Y se dio como lo pensamos, primero y segundo”.

Con una vida entera dedicada a este mundo desde 1989, Perona siente que el stud es su casa: “Acá están mejor cuidados que en muchos lados. Camas nuevas, bien comidos, limpiecitos. Ellos no hablan, pero nosotros los conocemos. Nunca maltratados, siempre diez puntos”.

Solicitadísimo llegó a San Juan hace apenas 20 días desde Buenos Aires. Es un tordillo de cinco años, hijo de Señor Candy y Solicit, que ya mostraba condiciones en los grandes hipódromos del país. Ganó en Palermo el premio At A Glance (1.600 mts), en San Isidro el premio Tahanee (1.600 mts) y sumó podios en pruebas largas de 2.200 y 2.500 metros. Su desembarco fue una apuesta fuerte y pagó de inmediato: ganó de punta a punta el clásico más esperado del año, con Juan Carlos Noriega en la monta y con todo el equipo del Resongón detrás.

Un triunfo especial para todos. Para Gastón Ávila, el dueño sanjuanino que confió en él; para Noriega, que lo llevó firme hasta la gloria; pero sobre todo para esos dos hombres que casi nunca aparecen en la foto. Porque en cada relincho de Solicitadísimo y demás caballos del stud está el amor silencioso de Jácamo y la constancia de Perona, los verdaderos héroes que hacen posible la magia del turf.