martes 16 de septiembre 2025

La Champions League entra en acción: todos los argentinos que juegan y lo que hay que saber

36 equipos de Europa competirán por quedarse con el título de la Champions League, que en su última edición coronó al París Saint Germain

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una nueva edición de la Champions League comienza este martes.

La edición 2025 de la UEFA Champions League dará inicio en la presente temporada. Por segundo año consecutivo, el certamen internacional contará con un formato que transformará la dinámica del torneo más prestigioso de clubes en Europa. Treinta y seis equipos han asegurado su lugar en la Fase Liga y se estrenarán a lo largo de la semana.

El nuevo sistema, que debutó en la temporada 2024/25 y que tuvo al Paris Saint-Germain como su campeón, elimina la tradicional fase de grupos y la reemplaza por una única tabla de clasificación general. Cada club disputará ocho partidos —cuatro como local y cuatro como visitante— frente a rivales distintos, lo que representa un cambio sustancial respecto a las ediciones anteriores, donde los equipos se enfrentaban dos veces a cada oponente de su grupo. La asignación de los partidos, tanto en condición de local como de visitante, se realizó mediante un software que determinó aleatoriamente el calendario de cada equipo.

La clasificación general determinará el destino de los equipos tras la primera etapa. Los ocho primeros avanzarán de manera directa a los octavos de final, mientras que aquellos que finalicen entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán disputar un playoff a doble partido para acceder a la instancia de los 16 mejores. Los clubes que terminen entre el puesto 25 y el 36 quedarán eliminados de la competición.

Como de costumbre en la Champions League, desde la primera jornada se vivirán enfrentamientos apasionantes entre los grandes animadores de las ligas europeas. Algunos de los duelos que acaparan los flashes son los choques entre Real Madrid contra Olympique de Marseille, PSG contra Atalanta y Manchester City recibiendo al Napoli. Vale resaltar que estos encuentros, en los Estados Unidos, se podrán ver en exclusivo a través de DAZN.

Por su parte, el certamen del curso 25/26 tendrá al Athletic Club y Arsenal de Inglaterra dando el puntapié inicial el martes 16 de septiembre desde las 13:45 (hora argentina). En el mismo día, Juventus se enfrentará al Borussia Dortmund. El miércoles sobresalen los encuentros entre Bayern Múnich-Chelsea y Liverpool-Atlético de Madrid. Durante el jueves, Barcelona visitará al Newcastle.

La fase de liga comenzará la semana del 16 de septiembre y finalizará el miércoles 28 de enero, con cada club enfrentando a ocho adversarios diferentes. Los puntos obtenidos en estos partidos se sumarán en una tabla única, manteniendo a los 36 participantes en competencia durante cada jornada de la fase inicial. A partir de los octavos de final, al igual que los playoffs, la competición continuará con eliminatorias directas a doble partido, salvo la final, que se disputará a partido único.

TODOS LOS ARGENTINOS QUE PARTICIPARÁN DE LA CHAMPIONS LEAGUE

  • Atlético Madrid: Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Julián Álvarez, Nicolás González y Giuliano Simeone.
  • Borussia Dortmund: Aarón Anselmino.
  • Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Ezequiel Fernández.
  • Benfica: Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni.
  • Chelsea: Enzo Fernández y Alejandro Garnacho.
  • Club Brujas: Zaid Romero.
  • Galatasaray: Mauro Icardi.
  • Inter de Milán: Lautaro Martínez.
  • Liverpool: Alexis Mac Allister.
  • Olympiacos: Francisco Ortega, Santiago Hezze y Lorenzo Scipioni.
  • Olympique de Marsella: Gerónimo Rulli, Facundo Medina y Leonardo Balerdi.
  • Real Madrid: Franco Mastantuono.
  • Tottenham Hotspur: Cristian Romero.
  • Union Saint-Gilloise: Kevin Mac Allister.
  • Villarreal: Juan Foyth.

LOS OCHO RIVALES QUE CADA EQUIPO DEBERÁ ENFRENTAR EN LA FASE LIGA

Los partidos del bolillero 1 de la fase de liga de la Champions League 2025/2026Los partidos del bolillero 2 de la fase de liga de la Champions League 2025/2026Los partidos del bolillero 3 de la fase de liga de la Champions League 2025/2026Los partidos del bolillero 4 de la fase de liga de la Champions League 2025/2026

EL FIXTURE DE LA FASE LIGA DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Jornada 1

Martes 16 de septiembre

- Athletic Club vs Arsenal / 13:45

- PSV vs Union Saint-Gilloise / 13:45 horas

- Juventus vs Borussia Dortmund / 16:00 horas

- Real Madrid vs Marseille / 16:00 horas

- Benfica vs Qaraba / 16:00 horas

- Tottenham vs Villarreal / 16:00 horas

Miércoles 17 de septiembre

- Olympiacos vs Pafos / 13:45 horas

- Slavia Praha vs Bodø/Glimt / 13:45 horas

- Ajax vs Inter / 16:00 horas

- Bayern Munich vs Chelsea / 16:00 horas

- Liverpool vs Atlético de Madrid / 16:00 horas

- PSG vs Atalanta / 16:00 horas

Jueves 18 de septiembre

- Club Brujas vs Mónaco / 13:45 horas

- Copenhagen vs Bayer Leverkusen / 13:45 horas

- Eintracht Frankfurt vs Galatasaray / 16:00 horas

- Manchester City vs Napoli / 16:00 horas

- Newcastle United vs Barcelona / 16:00 horas

- Sporting CP vs Kairat Almaty / 16:00 horas

Jornada 2

Martes 30 de septiembre

- Atalanta vs Club Brujas / 13:45 horas

- Kairat Almaty vs Real Madrid / 13:45 horas

- Marsella vs Ajax / 16:00 horas

- Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt / 16:00 horas

- Chelsea vs Benfica / 16:00 horas

- Inter vs Slavia Praha / 16:00 horas

- Bodø/Glimt vs Tottenham / 16:00 horas

- Galatasaray vs Liverpool / 16:00 horas

- Pafos vs Bayern Munich/ 16:00 horas

Miércoles 1 de octubre de 2025

- Qaraba vs Copenhagen / 13:45 horas

- Union Saint-Gilloise vs Newcastle United / 13:45 horas

- Arsenal vs Olympiacos / 16:00 horas

- Mónaco vs Manchester City / 16:00 horas

- Bayer Leverkusen vs PSV / 16:00 horas

- Borussia Dortmund vs Athletic Club / 16:00 horas

- Barcelona vs PSG / 16:00 horas

- Napoli vs Sporting Lisboa / 16:00 horas

- Villarreal vs Juventus/ 16:00 horas

Jornada 3

Martes 21 de octubre

- Barcelona vs Olympiacos / 13:45 horas

- Kairat Almaty vs Pafos / 13:45 horas

- Arsenal vs Atlético de Madrid / 16:00 horas

- Bayer Leverkusen vs PSG / 16:00 horas

- Copenhagen vs Borussia Dortmund / 16:00 horas

- Newcastle United vs Benfica / 16:00 horas

- PSV vs Napoli / 16:00 horas

- Union Saint-Gilloise vs Inter / 16:00 horas

- Villarreal vs Manchester City / 16:00 horas

Miércoles 22 de octubre

- Athletic Club vs Qaraba / 13:45 horas

- Galatasaray vs Bodø/Glimt / 13:45 horas

- Mónaco vs Tottenham / 16:00 horas

- Atalanta vs Slavia Praha / 16:00 horas

- Chelsea vs Ajax / 16:00 horas

- Eintracht Frankfurt vs Liverpool / 16:00 horas

- Bayern Múnich vs Club Brujas / 16:00 horas

- Real Madrid vs Juventus / 16:00 horas

- Sporting Lisboa vs Marseille / 16:00 horas

Jornada 4

Martes 4 de noviembre

- Slavia Praha vs Arsenal / 14:45 horas

- Napoli vs Eintracht Frankfurt / 14:45 horas

- Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise / 17:00 horas

- Bodø/Glimt vs Mónaco / 17:00 horas

- Juventus vs Sporting CP / 17:00 horas

- Liverpool vs Real Madrid / 17:00 horas

- Olympiacos vs PSV / 17:00 horas

- PSG vs Bayern Múnich / 17:00 horas

- Tottenham vs Copenhagen / 17:00 horas

Miércoles 5 de noviembre

- Pafos vs Villarreal / 14:45 horas

- Qaraba vs Chelsea / 14:45 horas

- Ajax vs Galatasaray / 17:00 horas

- Club Brujas vs Barcelona / 17:00 horas

- Inter vs Kairat Almaty / 17:00 horas

- Manchester City vs Borussia Dortmund / 17:00 horas

- Newcastle United vs Athletic Club / 17:00 horas

- Marsella vs Atalanta / 17:00 horas

- Benfica vs Bayer Leverkusen / 17:00 horas

Jornada 5

Martes 25 de noviembre

- Ajax vs Benfica / 14:45 horas

- Galatasaray vs Union Saint-Gilloise / 14:45 horas

- Borussia Dortmund vs Villarreal / 17:00 horas

- Chelsea vs Barcelona / 17:00 horas

- Bodø/Glimt vs Juventus / 17:00 horas

- Manchester City vs Bayer Leverkusen / 17:00 horas

- Marsella vs Newcastle United / 17:00 horas

- Slavia Praha vs Athletic Club / 17:00 horas

- Napoli vs Qaraba / 17:00 horas

Miércoles 26 de noviembre

- Copenhagen vs Kairat Almaty / 14:45 horas

- Pafos vs Mónaco / 14:45 horas

- Arsenal vs Bayern Múnich / 17:00 horas

- Atlético de Madrid vs Inter / 17:00 horas

- Eintracht Frankfurt vs Atalanta / 17:00 horas

- Liverpool vs PSV / 17:00 horas

- Olympiacos vs Real Madrid / 17:00 horas

- PSG vs Tottenham / 17:00 horas

- Sporting CP vs Club Brujas / 17:00 horas

Jornada 6

Martes 9 de diciembre

- Kairat Almaty vs. Olympiacos/ 12:30 horas

- Bayer Múnich vs. Sporting CP / 14:45 horas

- Inter vs. Liverpool / 17:00 horas

- Barcelona vs. Eintracht Frankfurt / 17:00 horas

- Atalanta vs. Chelsea / 17:00 horas

- Tottenham vs. Slavia Praha / 17:00 horas

- PSV vs. Atlético de Madrid / 17:00 horas

- Mónaco vs. Galatasaray / 17:00 horas

- Unión Saint-Gilloise vs. Marseille / 17:00 horas

Miércoles 10 de diciembre

- Villareal vs. Copenhagen / 14:45 horas

- Qaraba vs. Ajax / 14:45 horas

- Borussia Dortmund vs. Bodø/Glimt / 17:00 horas

- Bayer Leverkusen vs. Newcastle / 17:00 horas

- Benfica vs. Napoli / 17:00 horas

- Juventus vs. Pafos / 17:00 horas

- Brujas vs. Arsenal / 17:00 horas

- Athletic Club vs. PSG / 17:00 horas

- Real Madrid vs. Manchester City / 17:00 horas

Jornada 7

Martes 20 de enero de 2026

- Kairat Almaty vs. Brujas / 12:30 horas

- Bodø/Glimt vs. Manchester City / 14:45 horas

- Real Madrid vs. Mónaco / 17:00 horas

- Inter vs. Arsenal / 17:00 horas

- Villareal vs. Ajax / 17:00 horas

- Tottenham vs. Borussia Dortmund/ 17:00 horas

- Sporting CP vs. PSG / 17:00 horas

- Olympiacos vs. Bayer Leverkusen / 17:00 horas

- Copenhagen vs. Napoli/ 17:00 horas

Miércoles 21 de enero de 2026

- Galatasaray vs. Atlético de Madrid / 14:45 horas

- Qaraba vs. Eintracht Frankfurt / 14:45 horas

- Chelsea vs. Pafos / 17:00 horas

- Atalanta vs. Athletic Club / 17:00 horas

- Juventus vs. Benfica / 17:00 horas

- Slavia Praha vs. Barcelona / 17:00 horas

- Marseille vs. Liverpool / 17:00 horas

- Newcastle vs. PSV / 17:00 horas

- Bayern Múnich vs. Unión Saint-Gilloise / 17:00 horas

Jornada 8

Miércoles 28 de enero de 2026

- PSG vs. Newcastle / 17:00 horas

- Manchester City vs. Galatasaray / 17:00 horas

- Liverpool vs. Qaraba / 17:00 horas

- Borussia Dortmund vs. Inter / 17:00 horas

- Barcelona vs. Copenhagen / 17:00 horas

- Arsenal vs. Kairat Almaty / 17:00 horas

- Bayer Leverkusen vs. Villareal / 17:00 horas

- Atlético de Madrid vs. Bodø/Glimt / 17:00 horas

- Benfica vs. Real Madrid / 17:00 horas

- Eintracht Frankfurt VS. Tottenham / 17:00 horas

- Club Brujas vs. Marseille / 17:00 horas

- PSV vs. Bayern Múnich / 17:00 horas

- Ajax vs. Olympiacos / 17:00 horas

- Napoli vs. Chelsea / 17:00 horas

- Mónaco vs. Juventus / 17:00 horas

- Unión Saint-Gilloise vs. Atalanta / 17:00 horas

- Athletic Club vs. Sporting CP/ 17:00 horas

- Pafos vs. Slavia Praha / 17:00 horas

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

LAS FASES DE ELIMINACIÓN DIRECTA SE DISPUTARÁN LUEGO DE LA INSTANCIA DE LAS LIGAS

Ronda eliminatoria de play-offs: 11/12 y 18/19 de febrero de 2025

Octavos de final: 4/5 y 11/12 de marzo de 2025

Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril de 2025

Semifinales: 29/30 de abril y 6/7 de mayo de 2025

Final: 31 de mayo de 2025 (Allianz Arena, Múnich, Alemania)

LOS QUE LOGRARON SER CAMPEONES

Real Madrid (España) - Quince títulos

Milán (Italia) - Siete

Liverpool (Inglaterra) y Bayern Múnich (Alemania) - Seis cada uno

Barcelona (España) - Cinco

Ajax (Países Bajos) - Cuatro

Manchester United (Inglaterra) e Inter de Milán (Italia) - Tres cada uno

Chelsea (Inglaterra), Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Porto (Portugal) y Nottingham Forest (Inglaterra) - Dos cada uno

Celtic (Escocia), Hamburgo (Alemania), Steaua Bucarest (Rumania), Olympique Marsella (Francia), Borussia Dortmund (Alemania), Feyenoord (Países Bajos), Aston Villa (Inglaterra), PSV Eindhoven (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia) y Manchester City (Inglaterra) - Uno cada uno

