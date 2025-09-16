Contundente victoria de Argentina sobre Corea del Sur en el Mundial de Vóley

Argentina consiguió un triunfo vital esta madrugada en el Mundial de Vóley. Le ganó por 3-1 a Corea del Sur y está a solo un paso para pasar a los octavos de final de la competición.
Se impuso por 3 a 1. El próximo partido será contra el último campeón olímpico, Francia. Mirá el día y horario.
Los parciales a favor de la albiceleste fueron 25-22, 23-25, 25-21, 25-18. Hubo dos grandes figuras en el partido, ya que Kukartsev terminó como el máximo anotador con 21 puntos y a tan solo un punto atrás, Vicentín.
Argentina ya tendrá rival en las próximas horas, el partido que sigue es contra Francia. El mismo será a las 7:00 de la mañana del próximo jueves 18 de septiembre.
Si Francia le gana a Finlandia este martes a las 7AM
El triunfo contra Finlandia (3 a 2) fue crucial, ya que una derrota lo habría marginado a los últimos puestos del grupo que compone. La victoria ahora con Corea del Sur lo asoma a los primeros puestos y se asoma a la próxima instancia.
Argentina: De Cecco (4), Kukartsev (21), Loser (12), Gallego (7), Vicentín (20), Palonsky (11), Danani (L). Ingresaron: Martínez, Zerba (2).