Contundente victoria de Argentina sobre Corea del Sur en el Mundial de Vóley

Argentina consiguió un triunfo vital esta madrugada en el Mundial de Vóley. Le ganó por 3-1 a Corea del Sur y está a solo un paso para pasar a los octavos de final de la competición.

Los parciales a favor de la albiceleste fueron 25-22, 23-25, 25-21, 25-18. Hubo dos grandes figuras en el partido, ya que Kukartsev terminó como el máximo anotador con 21 puntos y a tan solo un punto atrás, Vicentín.

Contra quién juega Argentina el próximo partido

Argentina ya tendrá rival en las próximas horas, el partido que sigue es contra Francia. El mismo será a las 7:00 de la mañana del próximo jueves 18 de septiembre.

Si Francia le gana a Finlandia este martes a las 7AM

El triunfo contra Finlandia (3 a 2) fue crucial, ya que una derrota lo habría marginado a los últimos puestos del grupo que compone. La victoria ahora con Corea del Sur lo asoma a los primeros puestos y se asoma a la próxima instancia.

Argentina: De Cecco (4), Kukartsev (21), Loser (12), Gallego (7), Vicentín (20), Palonsky (11), Danani (L). Ingresaron: Martínez, Zerba (2).