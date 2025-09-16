martes 16 de septiembre 2025

Liniers

Copa Libertadores: Racing le ganó a Velez y define la serie en Avellaneda

En un partido muy accidentado, con el VAR como protagonista, "Maravilla" Martínez le dio el triunfo a Racing por la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el estadio José Amalfitani y por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Racing le ganó 1-0 a Vélez. Sobre el final de un primer tiempo en el que el Fortín había sido superior, Lisandro Magallán fue expulsado y dejó con 10 al local. En el complemento, la Academia aprovechó el hombre de más y rompió el cero a través de Adrián Maravilla Martínez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FedeGullo7/status/1968104585022804317&partner=&hide_thread=false

Poco tiempo después, Quirós igualó el encuentro, pero el tanto fue anulado vía VAR porque en el lanzamiento desde el córner, la pelota había salido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1968096410861031907&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OC_Libertadores/status/1968095275291201962&partner=&hide_thread=false

Además, sobre el minuto 36, el árbitro Wilton Sampaio había expulsado a Juan Ignacio Nardoni. Sin embargo, lo llamaron a que revise la acción y revocó su decisión. Luego, el juego transcurrió y finalizó con la victoria de la Academia.

Embed

La vuelta se jugará el próximo martes 23 de septiembre a las 19 horas, en el Cilindro de Avellaneda.

