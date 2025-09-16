Copa Libertadores: Racing le ganó a Velez y define la serie en Avellaneda

En el estadio José Amalfitani y por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Racing le ganó 1-0 a Vélez. Sobre el final de un primer tiempo en el que el Fortín había sido superior, Lisandro Magallán fue expulsado y dejó con 10 al local. En el complemento, la Academia aprovechó el hombre de más y rompió el cero a través de Adrián Maravilla Martínez.

Solidaridad Una futbolista sanjuanina necesita ayuda para operarse y volver a jugar

Liga Profesional Racing cortó la mala racha en el Cilindro y llega con aire a la Libertadores

Triunfazo de Racing, que la pasaba mal hasta la tonta expulsión de Magallán. Maravilla y Sosa, gigantes. Bien Almendra. Vélez, con diez, nos complicó y dejó espacios que no aprovechamos. La serie está abierta. A Sampaio nunca lo vi dirigir bien. pic.twitter.com/rgTtBWxMSf

Poco tiempo después, Quirós igualó el encuentro, pero el tanto fue anulado vía VAR porque en el lanzamiento desde el córner, la pelota había salido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1968096410861031907&partner=&hide_thread=false Polémica en Liniers por la #CopaLibertadores



¿Estuvo bien anulado el empate de Vélez ante Racing?pic.twitter.com/oUbtY2dZGS — minutouno (@minutounocom) September 16, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OC_Libertadores/status/1968095275291201962&partner=&hide_thread=false Vélez Sarsfield había empatado el duelo ante Racing pero fue anulado porque el balón salió de los límites del campo de juego



ERA EL GOL DE LA ÉPICA pic.twitter.com/RLVCwh8bvg — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) September 16, 2025

Además, sobre el minuto 36, el árbitro Wilton Sampaio había expulsado a Juan Ignacio Nardoni. Sin embargo, lo llamaron a que revise la acción y revocó su decisión. Luego, el juego transcurrió y finalizó con la victoria de la Academia.

Embed NI FALTA HAY pic.twitter.com/hxjhMTO6eZ — La Comu de Racing (@Comu_Racing) September 16, 2025

La vuelta se jugará el próximo martes 23 de septiembre a las 19 horas, en el Cilindro de Avellaneda.