Liga Profesional

Racing cortó la mala racha en el Cilindro y llega con aire a la Libertadores

Con goles de Nazareno Colombo y Santiago Solari, la Academia venció a San Lorenzo y puso fin al peor arranque de su historia como local, justo antes de los cuartos de final ante Vélez y del clásico de Avellaneda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Se le tenía que cortar algún día, a Racing. Por esfuerzo, por fortuna, por obra y gracia de las cuentas del rosario al que Gustavo Costas pudo volver a besar adentro de la cancha.

Racing tenía que volver a ganar en el Cilindro, archivar el peor arranque de su extensa historia en casa. Se le tenía que cortar. El contexto pedía un refresh. Un F5. Justo antes de la serie de cuartos de la Libertadores frente a Vélez. Y a dos fechas de jugar el clásico de Avellaneda. Y lo hizo.

Tenía que ganar. El cómo quedará por lo pronto para otro momento. Un funcionamiento efectivo le permitió a un equipo más pragmático y de ratos intenso pegarle un par de piñas a un San Lorenzo desacostumbrado a sufrir defensivamente. Al que de visitante sólo le habían metido un gol en sus últimos ocho partidos. Y que sufrió su “colmo”, como los que bromeaban los chicos en los patios de primaria.

Racing no lució, con mayoría de titulares no apabulló como en esas grandes jornadas de épica internacional. Sí, en cambio, reaccionó y se mostró eficiente para aprovechar los problemas que San Lorenzo mostró para defender. Y entonces, una pelota bajada por Santiago Solari en un primer palo sin custodia terminó en el gol (y la euforia) de Nazareno Colombo. Y más tarde, un pelotazo largo y alto del killer del 1-0 acabó en un blooper inexplicable de Orlando Gill y en una definición sin obstáculos para Solari. Y todo dicho.

Porque a San Lorenzo, con el esfuerzo solidario que caracteriza al híbrido entre jóvenes y experimentados pero sin juego, le faltó esa sustancia que alimentó su arranque de campeonato. Demasiado lejos de Facundo Cambeses, poco amenazó: apenas algunos centros cruzados y un remate de frente de Nicolás Tripichio que se fue demasiado alto, sin destino cierto. Dándole continuidad a esas mismas dificultades para convertir que había mostrado contra Instituto (ganó ajustadamente 1-0) y versus Huracán (empate 0-0).

Quedará para Costas, de cara a Vélez, algo más: un ajuste para que este nuevo dibujo, si es que elige sostenerlo, tenga mayor nivel de conducción y de estructura de fútbol. Porque es tan cierto que de a ratos logró imprimirle vértigo por los costados a su Racing como que le faltó consistencia en el medio para maneajar el partido. Casi que salteó esa línea en la que Agustín Almendra tuvo intermitencias. Y si toca una noche en la que alguno de los extremos no está inspirado (ocurrió anoche con Tomás Conechny, que chocó mucho contra Fabricio López) contra un adversario que cuenta con mayores armas en el corazón del juego, el desenlace puede ser diferente...

Pero poco le importa a Racing y a Costas ese desafío táctico. Si lo que en realidad importaba era meterle un stop al bajón en Avellaneda. Para encarar con otra vibra lo que se viene. Vélez, el clásico, la pelea por las Copas. El resurgir mismo.

