El SMN anticipa un miércoles cálido y nublado en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 17 de septiembre de 2025 en San Juan una jornada con cielo mayormente nublado, sin probabilidades de precipitaciones y temperaturas que oscilarán entre los 13°C de mínima y los 27°C de máxima.

Inscripciones abiertas Jornada para jóvenes: cómo encontrar tu propósito y cuidar tu salud mental

Videonota La historia detrás del video viral en la Circunvalación: Marito y Sana, un amor de ruta

Durante la madrugada se espera un cielo parcialmente nublado, con 13°C y vientos leves del sector norte. Hacia la mañana y la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas que irán de los 14°C hasta alcanzar los 27°C. Por la noche, continuará la nubosidad, con una leve baja en la temperatura hasta los 22°C.

En cuanto al viento, soplará de manera suave durante toda la jornada, con velocidades que rondarán entre 7 y 12 km/h, variando del norte al sur y luego del este.

De esta manera, San Juan vivirá un miércoles sin lluvias, con clima templado a cálido durante la tarde y cielo cubierto gran parte del día.