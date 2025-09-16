martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo

El SMN anticipa un miércoles cálido y nublado en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada mayormente nublada para este 17 de septiembre. La temperatura irá de los 13°C a los 27°C, con vientos leves y sin chances de lluvia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nublado-nubes-frio-e1623189623496.jpeg

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 17 de septiembre de 2025 en San Juan una jornada con cielo mayormente nublado, sin probabilidades de precipitaciones y temperaturas que oscilarán entre los 13°C de mínima y los 27°C de máxima.

Lee además
Marito y Sana, un amor de ruta. video
Videonota

La historia detrás del video viral en la Circunvalación: Marito y Sana, un amor de ruta
jornada para jovenes: como encontrar tu proposito y cuidar tu salud mental
Inscripciones abiertas

Jornada para jóvenes: cómo encontrar tu propósito y cuidar tu salud mental

Durante la madrugada se espera un cielo parcialmente nublado, con 13°C y vientos leves del sector norte. Hacia la mañana y la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas que irán de los 14°C hasta alcanzar los 27°C. Por la noche, continuará la nubosidad, con una leve baja en la temperatura hasta los 22°C.

En cuanto al viento, soplará de manera suave durante toda la jornada, con velocidades que rondarán entre 7 y 12 km/h, variando del norte al sur y luego del este.

De esta manera, San Juan vivirá un miércoles sin lluvias, con clima templado a cálido durante la tarde y cielo cubierto gran parte del día.

Seguí leyendo

La Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum finaliza su modernización: advierten que la probarán con caudales impresionantes

Con colectivos gratis, todo lo que tenés que saber del festejo del Día de la Primavera en el Parque

'El Lado Oculto' de Hugo Vinzio Rosselot, a la vista de todos en el Auditorio Juan Victoria

A 10 años del terremoto de Chile, así fue la reacción de los conductores de Telesol que se volvió viral

Un trabajador sanjuanino subió unos 10 metros para rescatar a un gato que estaba en la cima de un poste

Cómo preparar el verdadero lomito sanjuanino, en simples pasos y en poco tiempo

Emprendedora del Sol: 449 mujeres van por el premio, mirá cuántas representantes se anotaron por departamento

Tres apostadores sanjuaninos se repartieron más de $8 millones en juegos de azar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
a 10 anos del terremoto de chile, asi fue la reaccion de los conductores de telesol que se volvio viral
Video

A 10 años del terremoto de Chile, así fue la reacción de los conductores de Telesol que se volvió viral

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión
Paren en Off

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión

Esta noche se vivirá La Noche de la Pizza y la Empanada, qué locales ofrecerán ofertas en San Juan.
¡Ofertas!

Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con grandes descuentos: qué locales se suman en San Juan

Fue parte del ataque a balazos contra un vecino en Chimbas y cayó tras estar prófugo durante seis meses
En el Lote 52

Fue parte del ataque a balazos contra un vecino en Chimbas y cayó tras estar prófugo durante seis meses

Te Puede Interesar

Durísimo choque en Santa Lucía: una mujer quedó internada tras ser embestida por una camioneta
Accidente

Durísimo choque en Santa Lucía: una mujer quedó internada tras ser embestida por una camioneta

Por Fernando Ortiz
El SMN anticipa un miércoles cálido y nublado en San Juan
Tiempo

El SMN anticipa un miércoles cálido y nublado en San Juan

Imagen ilustrativa
Pedido fiscal

Denunció al marido por violación, se arrepintió y la causa penal quedará en la nada

Estas son las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Calingasta
Las fotos

Estas son las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Calingasta

Puertas adentro, el Gobierno sanjuanino analizó el discurso de Milei entre lo positivo y la falta de certezas
Reacción

Puertas adentro, el Gobierno sanjuanino analizó el discurso de Milei entre "lo positivo" y la falta de certezas