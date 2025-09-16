Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

La fiebre por la frutilla invadió San Juan . En los últimos días, verdulerías locales sorprendieron con ofertas que colocan los cajones de 5 kilos entre $12.500 y $15.000, provocando una verdadera “revolución” en redes sociales. Videos de TikTok mostrando filas de clientes y liquidaciones relámpago hicieron que la demanda creciera a niveles inesperados, con ventas que, según los comerciantes, “se vuelan” apenas se publican.

Andrés Rodríguez, dueño de La Huerta del Tata, contó a Tiempo de San Juan que la propuesta surgió casi por intuición. “Las ideas se me ocurren cuando duermo. Me levanto, creo una idea y salgo a publicarla”, explicó entre risas. Abrió su local en Capital hace apenas un mes y ya había inaugurado otro en Pocito cinco meses atrás.

La difusión en TikTok multiplicó la clientela. "Los videos se hicieron súper virales y la gente respondió. Son ofertas para agradecer la confianza en mis productos", destacó.

En Verdulería Colón, de Santa Lucía, Mauro Navarro vive algo parecido. “La venta de cajones de frutilla es increíble, la gente se volvió loca. Hemos llegado a vender 150 cajones en media hora”, relató. Su estrategia también apunta a atraer nuevos clientes: “Es un llamador para que nos conozcan, no vendemos a revendedores”.

Rodríguez explicó que puede sostener las promociones gracias a que compra directo al productor, con precios mayoristas. “Además, estamos en temporada, eso ayuda. La frutilla ha sido un caos, vendimos más de 1.000 cajas y sigue llegando gente que me conoció por TikTok”, señaló.

En la Feria de la Capital, el kilo de frutilla costaba desde $7.000 a $8.000 durante la semana pasada.

Navarro agregó que su local ofrece el cajón de 5 kilos a $12.500 y el kilo a $4.000, aunque la mayoría opta por la caja completa. “Vino gente de Albardón y Angaco solo por las frutillas”, comentó.

¿Van más jóvenes a comprar?

El boom no distingue edades. En medio de la difusión por TikTok, Rodríguez contó que a sus locales llegan desde adolescentes hasta familias enteras: “Por ahí los hijos le dicen al padre que vengan a comprar”. Navarro coincidió: “De todo un poco. Las chicas jóvenes, de 20 a 30 años, lo ven en redes; la gente grande no necesita TikTok, se corre la voz”.

Más allá de la frutilla

El furor por esta fruta también impulsa otras ventas. “Muchos aprovechan para llevar otras cosas, no solo frutillas”, aseguró Navarro. Rodríguez ve lo mismo en su negocio: “Una cosa trae a la otra. Vienen por los cajones, pero cargan con verduras y frutas”.