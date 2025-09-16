La Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum finaliza su modernización: advierten que la probarán con caudales impresionantes

Los próximos 17, 18 y 19 de septiembre se realizarán los ensayos finales en la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum . Estas pruebas, exigidas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) son el paso final para concluir la Etapa 1 de la histórica modernización de la Central , según anunció el Gobierno de San Juan , a través del Ministerio de Infraestructura y EPSE .

La obra implicó una inversión cercana a 4 millones de dólares. La Etapa 1 incluyó la reparación y reacondicionamiento de la turbina y el generador, la renovación del sistema contra incendios y la incorporación de un nuevo regulador de velocidad, clave para la seguridad en la operación.

Los ensayos consistirán en someter al turbo grupo generador a diferentes condiciones de potencias y caudales, alcanzado los valores nominales para el mismo. Se trabajará en coordinación con OSSE, Dirección de Recursos Energéticos, Departamento de Hidráulica y las fuerzas de seguridad y Protección Civil, siguiendo los protocolos establecidos.

image

Precauciones en el cauce del río San Juan

Desde el día 17 hasta el 19 de septiembre, siendo el día jueves 18 el de mayor extensión en las pruebas y caudales, se reforzará la seguridad en la zona aguas abajo de la presa y a lo largo del cauce del río San Juan hasta el puente de Albardón. La medida busca evitar situaciones de riesgo en áreas donde habitualmente circulan peatones, ciclistas, runners, personas que cruzan el cauce, prestadores turísticos y actividades de extracción de áridos. Se solicita a la comunidad tomar las precauciones necesarias y evitar transitar por el lecho del río durante el desarrollo de la maniobra.

image

Posibles impactos en el servicio de agua potable

Durante el operativo, podrían registrarse afectaciones temporales en la provisión de agua potable en algunas zonas. Esto se debe a que, por cuestiones técnicas, parte del sistema se abastecerá de fuentes alternativas con menor caudal, lo que podría generar variaciones en la calidad o presión del suministro. Las autoridades trabajan de manera coordinada para minimizar los efectos y garantizar el abastecimiento esencial. Durante las tareas programadas en la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum, el personal de Guardadiques y de Distribución Matriz del Departamento de Hidráulica estará abocado a la supervisión y operación de compuertas en el Dique Nivelador Ignacio de la Roza.

Gran parte del caudal erogado de las maniobras se ingresará al sistema de riego, siendo el caudal excedente derivado directamente al lecho del rio.

Con esta etapa concluida, la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum extenderá su vida útil a 20 años, asegurando energía limpia y confiable para todos los sanjuaninos. "Un logro más que muestra en compromiso asumido por parte del Gobierno de San Juan, con la mejora en la Infraestructura energética provincial, el uso eficiente de los recursos y las energías renovables", destacaron oficialmente.