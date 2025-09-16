martes 16 de septiembre 2025

Las cartas están echadas

Emprendedora del Sol: 449 mujeres van por el premio, mirá cuántas representantes se anotaron por departamento

La segunda edición del certamen que forma parte de la Fiesta Nacional del Sol superó las expectativas: hay 42% más de inscriptas que el año pasado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este año, hay un 42 por ciento más de aspirantes a Emprendedora del Sol, que en 2024.

La segunda edición de la Emprendedora del Sol, el certamen que forma parte de la Fiesta Nacional del Sol, superó las expectativas de los organizadores. La inscripción cerró con 449 aspirantes, un 42% más que en 2024. Ahora, San Juan se prepara para reconocer el talento de las sanjuaninas en los 19 departamentos.

San Juan, mi tierra querida, la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Con foco en las raíces

La Fiesta Nacional del Sol 2025 ya tiene tema: "San Juan, mi tierra querida"
María Muñoz, de 60 años y representante de Santa Lucía, hizo historia al ser coronada como la primera Emprendedora del Sol en la Fiesta Nacional del Sol 2024. 
Expectativa

El miércoles vence el plazo: mirá cuántas sanjuaninas se inscribieron hasta ahora para ser Emprendedora del Sol

Según el Ministerio de Producción, “el entusiasmo refleja el interés que despierta esta propuesta, que ya se ha instalado como un espacio de referencia para las sanjuaninas”.

En cuanto a la distribución, los departamentos con mayor cantidad de inscripciones fueron Capital (64), Rawson (63), Rivadavia (47), Chimbas (32), Pocito (25) y Santa Lucía (21).

Cabe recordar que, el concurso busca reconocer, fortalecer y potenciar los proyectos liderados por mujeres, destacando su aporte a la economía provincial, la innovación y el desarrollo social y productivo. Como en la edición pasada, se recorrerán los 19 departamentos para elegir a las representantes locales, y un jurado integrado por referentes del sector productivo tendrá la tarea de seleccionar a la ganadora provincial.

La directora de Industria y Comercio, Rocío Cárdenas, puso en valor la convocatoria: “Estamos orgullosos de la gran convocatoria que tuvo esta segunda edición de la Emprendedora del Sol porque refleja el compromiso, la creatividad y el talento que existe en cada rincón de nuestra provincia. Este certamen no solo busca premiar a las ganadoras, sino también acompañar a todas las participantes en un proceso de crecimiento, brindándoles herramientas, mentorías y espacios de visibilidad para que sus proyectos sigan desarrollándose".

Premios y oportunidades del concurso Emprendedora de Sol

Las participantes accederán a aportes no reembolsables (ANR) destinados a impulsar sus proyectos:

  • $2.000.000 para el primer puesto en cada municipio.
  • $1.500.000 para el segundo puesto en cada municipio.
  • $7.000.000 para la ganadora provincial.

Además, las finalistas contarán con capacitaciones, mentorías y espacios de difusión, herramientas que permitirán no solo el crecimiento de sus emprendimientos, sino también el fortalecimiento de sus capacidades personales y empresariales.

