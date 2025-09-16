Este martes se cumplen diez años del poderoso terremoto que sacudió Coquimbo, Chile, y que también se sintió con fuerza en San Juan . Entre los recuerdos que volvieron a cobrar vida en las redes aparece un video inédito que muestra la reacción de los conductores de Telesol segundos antes de salir al aire, en plena sacudida.

En las imágenes, grabadas el 16 de septiembre de 2015, se ve a Daniela Pinardi y a su compañero Marcelo Yacante en el set del noticiero de la tarde, sorprendidos mientras las luces y objetos del estudio comenzaban a moverse. “Era un día de semana y siempre teníamos que estar diez minutos antes del noticiero. Teníamos la copita de agua y se empezaron a mover las luces y todo, entonces dijimos: ‘ya va a pasar, ya va a pasar’”, recordó Pinardi en Telesol, al repasar aquel momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1967980899557052466&partner=&hide_thread=false A 10 años del terremoto de Chile, así fue la reacción de los conductores de Telesol que se volvió viral pic.twitter.com/VFbEtwRO0G — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 16, 2025

La periodista confesó que el miedo la paralizó por unos segundos. “Los gestos que se ven son porque pensaba en mi mamá, que estaba en el Barrio San Martín, en un séptimo piso. Me preguntaba si se habrán caído las torres o no, porque no terminaba nunca”, relató.

El episodio, que hoy circula con fuerza en plataformas digitales, también trae a la memoria el recuerdo de Yacante, quien falleció el 19 de enero de 2017, a los 49 años, tras un paro cardiorrespiratorio en su domicilio. “Marcelo era muy gracioso, hablaba todo el tiempo. Después nos enteramos de que el terremoto había sido en Chile. Pasó y sobrevivimos. Y quedó ese recuerdo enorme de mi compañero, que durante años nos hemos reído de esa situación”, agregó Pinardi.

Aquella tarde de 2015, a las 19.54, un terremoto de magnitud 8,4 con epicentro en la Región de Coquimbo sacudió a Chile y se sintió en varias provincias argentinas. En San Juan, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró al menos 15 movimientos leves posteriores, imperceptibles para la mayoría de la población, pero que confirmaban la magnitud del fenómeno.