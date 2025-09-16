martes 16 de septiembre 2025

A 10 años del terremoto de Chile, así fue la reacción de los conductores de Telesol que se volvió viral

A una década del sismo de 2015 en Coquimbo, un video revive el momento en que Daniela Pinardi y Marcelo Yacante sintieron el movimiento en pleno estudio de Telesol, segundos antes de salir al aire. La grabación, que hoy emociona y arranca sonrisas, recuerda también al periodista sanjuanino fallecido en 2017.

Redacción Tiempo de San Juan
image
En las imágenes, grabadas el 16 de septiembre de 2015, se ve a Daniela Pinardi y a su compañero Marcelo Yacante en el set del noticiero de la tarde, sorprendidos mientras las luces y objetos del estudio comenzaban a moverse. “Era un día de semana y siempre teníamos que estar diez minutos antes del noticiero. Teníamos la copita de agua y se empezaron a mover las luces y todo, entonces dijimos: ‘ya va a pasar, ya va a pasar’”, recordó Pinardi en Telesol, al repasar aquel momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1967980899557052466&partner=&hide_thread=false

La periodista confesó que el miedo la paralizó por unos segundos. “Los gestos que se ven son porque pensaba en mi mamá, que estaba en el Barrio San Martín, en un séptimo piso. Me preguntaba si se habrán caído las torres o no, porque no terminaba nunca”, relató.

El episodio, que hoy circula con fuerza en plataformas digitales, también trae a la memoria el recuerdo de Yacante, quien falleció el 19 de enero de 2017, a los 49 años, tras un paro cardiorrespiratorio en su domicilio. “Marcelo era muy gracioso, hablaba todo el tiempo. Después nos enteramos de que el terremoto había sido en Chile. Pasó y sobrevivimos. Y quedó ese recuerdo enorme de mi compañero, que durante años nos hemos reído de esa situación”, agregó Pinardi.

Aquella tarde de 2015, a las 19.54, un terremoto de magnitud 8,4 con epicentro en la Región de Coquimbo sacudió a Chile y se sintió en varias provincias argentinas. En San Juan, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró al menos 15 movimientos leves posteriores, imperceptibles para la mayoría de la población, pero que confirmaban la magnitud del fenómeno.

Este año, hay un 42 por ciento más de aspirantes a Emprendedora del Sol, que en 2024.
Las cartas están echadas

Por Redacción Tiempo de San Juan

