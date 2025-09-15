"Cocina de Clásicos": un ciclo musical que reinterpreta los grandes éxitos en San Juan

San Juan se prepara para vivir una experiencia musical diferente con “Cocina de Clásicos”, un ciclo quincenal que invita a artistas locales a reversionar canciones icónicas del rock, pop melódico y la música romántica de todas las épocas. Cada encuentro propone un formato íntimo y personal, donde los músicos pueden presentarse con banda, acústicos o acompañados de pistas, reinterpretando clásicos que “están en la cabeza de todo el mundo”.

En cada episodio, tres artistas o grupos interpretan cuatro canciones seleccionadas por la producción y dos temas adicionales de su elección, ofreciendo un repertorio único que combina música, poesía y performance. La propuesta busca generar noches especiales en las que el público pueda disfrutar de versiones únicas de canciones emblemáticas, en un ambiente cercano y creativo.

El primer episodio, titulado Románticos, se realizará el jueves 18 de septiembre a las 21 horas en Molleja Fábrica Creativa (9 de julio 322 Este, antes de Av. Rioja). La noche contará con las actuaciones de Angelo Muñoz, Florencia Poblete y Juan Guerra, quienes recorrerán las mejores canciones románticas de todos los tiempos. Además, habrá venta de alimentos, vino y cerveza artesanal para complementar la experiencia.

Las entradas están disponibles por WhatsApp al 3512440967 o en Instagram @cocinadeclasicos.