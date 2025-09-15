lunes 15 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Guía práctica

Sabores al sol: mirá cómo hacer un huerto casero de aromáticas en San Juan

Contar con ingredientes frescos para cocinar no es tan difícil. Conocé cuáles son las aromáticas que mejor se dan en la Provincia y tips para cultivarlas

Por Mario Godoy
Un huerto de aromáticas es una gran aliado para cualquier cocina en San Juan.

Un huerto de aromáticas es una gran aliado para cualquier cocina en San Juan.

Cultivar un huerto de aromáticas en San Juan es una excelente manera de tener ingredientes frescos para cocinar y disfrutar de sus fragancias en casa. El clima soleado y las temperaturas típicas de la Provincia son ideales para este tipo de cultivo. Siguiendo los siguientes tips, éxito casi asegurado.

¿Qué aromáticas es mejor plantar en San Juan?

Aquí hay algunas hierbas que se adaptan bien al clima de San Juan:

  • Romero: Una planta resistente que necesita mucho sol. Es ideal para carnes asadas y guisos.

  • Tomillo: Similar al romero, prefiere un lugar soleado y bien drenado.

  • Orégano: Crece con facilidad y es un ingrediente básico en la cocina mediterránea.

  • Menta y Hierbabuena: Crecen rápidamente y necesitan más agua que las demás. Es mejor plantarlas en macetas separadas para controlar su expansión.

  • Albahaca: Le gusta el calor y el sol. Es perfecta para ensaladas y salsas de tomate.

  • Cilantro y Perejil: Se adaptan bien a semisombra y requieren un riego más frecuente.

La preparación del huerto en San Juan

Ubicación y recipiente: Elige un lugar que reciba al menos seis horas de sol al día. Si no tienes jardín, puedes usar macetas o jardineras en un balcón o terraza.

Sustrato: Las hierbas aromáticas prefieren un suelo con buen drenaje. Puedes usar una mezcla de tierra para macetas y un poco de arena o perlita.

Riego: La mayoría de las aromáticas no necesitan mucha agua. Es importante no regar en exceso para evitar que las raíces se pudran. Es mejor regar por la mañana temprano o por la tarde, cuando el sol no está tan fuerte.

Cuidado: Retira las hojas y ramas secas regularmente para mantener las plantas sanas. Si las plantas crecen mucho, puedes podarlas para que produzcan más hojas. La mayoría de estas plantas son muy resistentes y no necesitan de mucho cuidado.

¿Semillas o plantines?

Para principiantes, es más sencillo empezar con plantines. Puedes comprarlos en cualquier vivero de San Juan. Los plantines ya tienen un tamaño considerable y son más resistentes a los cambios de ambiente. Si eres más experimentado, puedes usar semillas, pero recuerda que el proceso es más largo y requiere de más paciencia.

Cosecha y uso

Para cosechar, corta las hojas o las ramas que necesites con unas tijeras limpias. Es mejor no cortar más de un tercio de la planta a la vez para no dañarla. Una vez cosechadas, puedes usar las hierbas frescas en tus comidas o secarlas para usarlas más adelante. Para secarlas, solo tienes que colgarlas en un lugar fresco y oscuro hasta que estén crujientes.

Temas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil
Artistas en escena

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que lloverán en San Juan
Pronóstico

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que lloverán en San Juan

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad
Acusados por la Justicia

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile
Investigación

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile

Asesinaron a un sanjuanino en Chile tras protagonizar una pelea
Terrible

Asesinaron a un sanjuanino en Chile tras protagonizar una pelea

Te Puede Interesar

La condenada en la causa Garder zafó de otra causa penal y se comprometió a pagarle a la víctima $500.000
Judiciales

La condenada en la causa Garder zafó de otra causa penal y se comprometió a pagarle a la víctima $500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Penal de Chimbas.
Ola de alertas

En San Juan, la última amenaza de bomba fue en la cárcel: cómo se hizo el operativo con los presos

Un sector de comerciantes prepara un bonus track para los clientes que compren en comercios de Capital. 
Novedad

La sorpresa que preparan los Comerciantes Unidos para los que compren en Capital

 Ron Hochstein, nuevo CEO del proyecto Vicuña (Josemaría y Filo del Sol) en San Juan. (Foto: Mineria y Desarrollo). 
Megaproyecto de cobre

El proyecto sanjuanino Vicuña ya tiene CEO y completa la escala de jefes

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia