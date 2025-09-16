Cómo preparar el verdadero lomito sanjuanino, en simples pasos y en poco tiempo

El lomito sanjuanino es una de las comidas más famosas. En San Juan hay lomotecas, locales especializados donde el menú es una fiesta de sándwiches. Pero lo que muchos no saben es que no se hace con lomo , sino con cortes alternativos como ojo de bife, paleta o cuadrada , que se tiernizan con un martillo antes de la cocción.

En Cocineros Argentinos, Juan mostró el paso a paso de esta receta que podés hacer en casa sin gastar de más y en pocos minutos. El secreto está en el condimento durante la cocción y en el uso de tuétano como materia grasa , que le da un sabor único.

Ingredientes principales del lomito sanjuanino

Carne: bifecitos de paleta (1 kg)

Tuétano: 100 g (grasa natural para cocinar)

Condimentos: sal entrefina, nuez moscada, ajo deshidratado y pimienta negra

Pickles de pepino caseros

Pepino en rodajas finas (3 mm)

Chile rojo (1 unidad)

Vinagre de alcohol (400 cc)

Azúcar (60 g)

Laurel (2 hojas)

Ajo (3 dientes)

Acompañamientos clásicos

Lechuga mantecosa (10 hojas)

Tomate pelado (2 unidades)

Queso de máquina (4 fetas por sándwich)

Huevos (opcional, 5 unidades)

Pan de sándwich (5 unidades)

Mayonesa y mostaza a gusto

Paso a paso para el lomito perfecto

Tiernizar la carne: cortá bifes de 1 cm, golpealos suavemente con maza o palote. No los condimentes todavía.

Preparar los pickles: llevá a hervor vinagre, azúcar, ajo, laurel y chile. Sumá las rodajas de pepino y cociná 5 minutos a fuego suave. Reservá en el líquido.

Cocinar la carne: en plancha, sartén o chapa, usá tuétano derretido como grasa. Dorá un lado, condimentá y al dar vuelta, agregá queso para que funda. Si querés, sumá un huevo frito en la misma plancha.

Armar el sándwich: tostá el pan, untalo con mayonesa y mostaza, agregá carne con queso, lechuga, tomate, pepinos agridulces y huevo.

Un clásico sanjuanino con identidad

El lomito sanjuanino combina la simpleza de un sándwich con el toque único de la cocina cuyana. Crocante por fuera, jugoso por dentro y con ese equilibrio entre carne, vegetales frescos y encurtidos caseros que lo hace inolvidable.