La "Pachata": la creación de dos hermanos que se convirtió en icono de la gastronomía sanjuanina

Santiago recordó que en 2010, charlando con su hermano decidieron variar y cambiar el pan que se utilizaba en el sánguche lomito. La idea que parecía ser algo simple, terminó revolucionando la gastronomía local. El secreto está en que de esta manera, con el pan baguette, uno puede ir directamente a morder todos los ingredientes. En el clásico lomito cuyano, “mordisqueas mucho para llegar al centro”; explicó Santiago a Tiempo.

WhatsApp Image 2023-04-23 at 11.14.46 (4).jpeg

No habría podido ser así si el dueño del Megastore no les hubiera alquilado la cocina luego de haber decidido terminar con su negocio. Ahí los Morfil comenzaron a probar y fue donde prepararon las primeras pachatas. Luego se independizaron y pusieron su primer local, donde sigue actualmente, en calle Mendoza entre San Francisco del Monte y Larrain, en Trinidad.

La pachata perfecta. Santi confesó que la clave de todo es que el cocinero está supervisando la mayor parte del tiempo de cocción del producto. El lomo redondo, que es el corte de la carne, tiene que ser el mismo siempre. Agregó que más, no es lo mismo que calidad. “Nuestras pachatas no son tan gordas como en otros lugares pero la carne es la mejor, la elegimos especialmente nosotros mismos (haciendo referencia a él y su hermano). No cae mal. No puede ser tomada a la ligera la comida”.

Las primeras pachatas “oficialmente” se comenzaron a vender ahí en Puesto 32 a partir del 2012. “ Lo pusimos así porque mi hermano vendía en la feria y su puesto era el número 32”, contó sobre el origen Santiago. Sobre el nombre “Pachata”, ya existía.

WhatsApp Image 2023-04-23 at 11.14.46 (5).jpeg

Cuando existía el Hiper Libertad había un local llamado Nicodemus, hacían una especie de sánguche al cual llamaban pachata. Los hermanos tomaron el nombre una vez cerrado el lugar y cambiaron la fórmula del sánguche que allí se vendía. “No se sabía que era una pachata, pero el nombre te llevaba a sanwiches”, indicó Santi.

WhatsApp Image 2023-04-23 at 11.14.46 (3).jpeg

A pocos años de comenzar con el boom de las pachatas, el platillo se ganó el corazón de todos los sanjuaninos. Tan así que los oriundos de San Juan que viven fuera de la provincia y que se dedican a la gastronomía, deciden poner en la carta de su restaurante/bar, la pachata.

Un invento sanjuanino que de a poco va conquistando nacionalmente.