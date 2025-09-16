martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
San Juan, con suerte

Tres apostadores sanjuaninos se repartieron más de $8 millones en juegos de azar

Los tres apostadores acertaron distintos sorteos del Loto Plus, Brinco y Quini 6. Dónde se realizaron las apuestas y los números ganadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tres sanjuaninos se alzaron con premios millonarios en distintos juegos de azar.

Tres sanjuaninos se alzaron con premios millonarios en distintos juegos de azar.

San Juan sigue demostrando que la suerte también juega. En tres distintos sorteos de juegos de azar desarrollados durante el último fin de semana, apostadores locales se llevaron importantes premios que, en conjunto, suman más de $8 millones. Las cifras fueron confirmadas por la Caja de Acción Social de la provincia.

Lee además
Cómo preparar el verdadero lomito sanjuanino, en simples pasos y en poco tiempo
Irresistible

Cómo preparar el verdadero lomito sanjuanino, en simples pasos y en poco tiempo
Este año, hay un 42 por ciento más de aspirantes a Emprendedora del Sol, que en 2024.
Las cartas están echadas

Emprendedora del Sol: 449 mujeres van por el premio, mirá cuántas representantes se anotaron por departamento

El primer golpe de suerte llegó con el Loto Plus, en la modalidad Sale o sale, correspondiente al sorteo N° 3813. Un afortunado jugador sanjuanino, que hizo su apuesta en una agencia de Capital, acertó los números 2 - 14 - 28 - 33 - 36, quedándose a un solo número del pozo mayor (le faltó el 18). Aun así, se alzó con nada menos que $4.227.488.

image

La fortuna también tocó la puerta en el departamento de Pocito, donde otro apostador fue premiado en la modalidad Brinco Junior, sorteo N°1319. La jugada fue realizada en la Agencia 128 y el jugador acertó los números 13 - 16 - 17 - 25 - 38, faltándole el 27 para completar el cartón. Su premio fue de $2.893.866.

image

Por último, la suerte llegó a Iglesia, donde un jugador se llevó $1.112.291 en la modalidad Tradicional 5 aciertos del Quini 6, sorteo N°3304. La jugada fue realizada en la Subagencia 248, con los números 4 - 7 - 9 - 15 - 19, quedándose a un solo número del gran pozo (le faltó el 13).

image

En total, los tres sanjuaninos sumaron premios por más de $8.2 millones, en una racha que ilusiona a quienes siguen confiando en el azar.

Temas
Seguí leyendo

"Cocina de Clásicos": un ciclo musical que reinterpreta los grandes éxitos en San Juan

Profundo pesar en Ingeniería por la muerte de un querido estudiante

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo

Video: fue el cumpleaños de su amiga e hicieron que "gente random" de San Juan la salude

Padres de alumnos de colegios preuniversitarios reclamaron por los paros de la UNSJ: "Han perdido muchos días de clases"

Se muda una reconocida radio sanjuanina y enfrenta el trabajo más delicado: bajar la antena

El Ministro de Turismo habló sobre las entradas de la Fiesta del Sol: qué dijo

Una reconocida compañía internacional de gaseosas busca empleados en San Juan: cómo postularse

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Este año, hay un 42 por ciento más de aspirantes a Emprendedora del Sol, que en 2024.
Las cartas están echadas

Emprendedora del Sol: 449 mujeres van por el premio, mirá cuántas representantes se anotaron por departamento

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

Una reconocida compañía internacional de gaseosas busca empleados en San Juan: cómo postularse
Oportunidad laboral

Una reconocida compañía internacional de gaseosas busca empleados en San Juan: cómo postularse

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo
Educación

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo
Conmoción

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Te Puede Interesar

Presupuesto 2026: la orreguista Picón espera hechos y el peronista Allende habló de una tomada de pelo
Coletazos en San Juan

Presupuesto 2026: la orreguista Picón espera "hechos" y el peronista Allende habló de una "tomada de pelo"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pese al anuncio de Javier Milei, la UNSJ recibirá durante el 2026 el mismo dinero que recibió este año
Presupuesto 2026

Pese al anuncio de Javier Milei, la UNSJ recibirá durante el 2026 el mismo dinero que recibió este año

Al frente el acusado N.P. y su abogada (que ya no lo es). Al fondo de la imagen el tribunal de juicio. Foto Archivo abril de 2023.
Judiciales

La Corte anuló parte del fallo contra el hombre que abusó de cuatro sobrinas y deberá hacerse nueva audiencia

Don Riverito, la historia en carne viva del CSD San Agustín video
Pasiones del Interior

Don Riverito, la historia en carne viva del CSD San Agustín

Un adolescente fue detenido tras robar una bicicleta con un arma de juguete
En Rawson

Un adolescente fue detenido tras robar una bicicleta con un arma de juguete