Tres apostadores sanjuaninos se repartieron más de $8 millones en juegos de azar

San Juan sigue demostrando que la suerte también juega. En tres distintos sorteos de juegos de azar desarrollados durante el último fin de semana, apostadores locales se llevaron importantes premios que, en conjunto, suman más de $8 millones. Las cifras fueron confirmadas por la Caja de Acción Social de la provincia.

El primer golpe de suerte llegó con el Loto Plus, en la modalidad Sale o sale, correspondiente al sorteo N° 3813. Un afortunado jugador sanjuanino, que hizo su apuesta en una agencia de Capital, acertó los números 2 - 14 - 28 - 33 - 36, quedándose a un solo número del pozo mayor (le faltó el 18). Aun así, se alzó con nada menos que $4.227.488.

image

La fortuna también tocó la puerta en el departamento de Pocito, donde otro apostador fue premiado en la modalidad Brinco Junior, sorteo N°1319. La jugada fue realizada en la Agencia 128 y el jugador acertó los números 13 - 16 - 17 - 25 - 38, faltándole el 27 para completar el cartón. Su premio fue de $2.893.866.

image

Por último, la suerte llegó a Iglesia, donde un jugador se llevó $1.112.291 en la modalidad Tradicional 5 aciertos del Quini 6, sorteo N°3304. La jugada fue realizada en la Subagencia 248, con los números 4 - 7 - 9 - 15 - 19, quedándose a un solo número del gran pozo (le faltó el 13).

image

En total, los tres sanjuaninos sumaron premios por más de $8.2 millones, en una racha que ilusiona a quienes siguen confiando en el azar.