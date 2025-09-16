martes 16 de septiembre 2025

Tierno gesto

Un trabajador sanjuanino subió unos 10 metros para rescatar a un gato que estaba en la cima de un poste

Mientras desarrollaba su tarea, el hombre se recibió el pedido de auxilio y no dudó en colaborar. Gracias a su tarea, la historia tuvo un final feliz.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un trabajador del sistema eléctrico rescató a un gato que había subido a un poste de alrededor de 10 metros de altura.

El trabajador sanjuanino de una empresa contratista del sistema de energía, se vistió por un rato de héroe el pasado domingo mientras trabajaba. Es que, durante el desarrollo de sus funciones recibió el pedido de ayuda por un pequeño gato que estaba inmóvil en la cima de un poste de unos 10 metros de altura, sin poder bajar. Fue entonces que decidió atarse el arnés subir la escalera y bajarlo con el mayor cuidado posible.

Testigos del hecho captaron con sus teléfonos el momento en que Arnaldo Arévalo, integrante de la cuadrilla de la empresa Conelci (subcontratista de Naturgy), rescató al indefenso animalito, que se encontraba al borde del peligro.

Según relataron, los empleados llegaron al lugar tras un llamado de la Policía. Arévalo no dudó en actuar: colocó la escalera, ascendió y, al llegar a la cima, se aseguró de tomar todas las medidas de seguridad antes de soltarse y usar ambas manos para sostener al gato de modo seguro.

Una vez que comprobó que podía bajarlo sin riesgo, emprendió el descenso. Gracias a su valentía y compromiso, la historia tuvo un final feliz: el gatito pudo regresar sano y salvo con su familia.

