Profundo pesar en Ingeniería por la muerte de un querido estudiante

La Facultad de Ingeniería de la UNSJ atraviesa horas de profundo dolor tras el fallecimiento de Jeremías Galán Quiroga , estudiante de Ingeniería Agronómica que era muy apreciado por sus compañeros, profesores y personal de la institución.

A través de un comunicado, las autoridades expresaron su pesar y enviaron un mensaje de acompañamiento a la familia del joven: “Desde esta institución expresamos nuestro más sentido pésame y acompañamos a la familia, compañeros, profesores y amigos”, señalaron.

Jeremías era reconocido por su compromiso académico y su calidez personal, cualidades que lo convirtieron en una figura querida dentro de la comunidad universitaria. Su partida inesperada generó una honda conmoción entre estudiantes y docentes que compartieron momentos de estudio, proyectos y actividades en la vida universitaria.

El velatorio se lleva a cabo este lunes en Cochería San Ramón, ubicada en calle Las Heras y avenida Córdoba, desde las 16 hasta las 23 horas, donde familiares, amigos y compañeros se acercan para darle el último adiós.