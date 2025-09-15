lunes 15 de septiembre 2025

De luto

Profundo pesar en Ingeniería por la muerte de un querido estudiante

La Facultad de Ingeniería despidió con conmovedoras palabras al joven de Ingeniería Agronómica, muy querido por sus compañeros y docentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Facultad de Ingeniería de la UNSJ atraviesa horas de profundo dolor tras el fallecimiento de Jeremías Galán Quiroga, estudiante de Ingeniería Agronómica que era muy apreciado por sus compañeros, profesores y personal de la institución.

A través de un comunicado, las autoridades expresaron su pesar y enviaron un mensaje de acompañamiento a la familia del joven: “Desde esta institución expresamos nuestro más sentido pésame y acompañamos a la familia, compañeros, profesores y amigos”, señalaron.

Jeremías era reconocido por su compromiso académico y su calidez personal, cualidades que lo convirtieron en una figura querida dentro de la comunidad universitaria. Su partida inesperada generó una honda conmoción entre estudiantes y docentes que compartieron momentos de estudio, proyectos y actividades en la vida universitaria.

El velatorio se lleva a cabo este lunes en Cochería San Ramón, ubicada en calle Las Heras y avenida Córdoba, desde las 16 hasta las 23 horas, donde familiares, amigos y compañeros se acercan para darle el último adiós.

