La valentía de un padre y su hija para salvar a una perrita que temblaba en medio de un canal

Un video que muestra el enorme acto de valentía de un padre y su hija, quienes rescataron a una perrita que había quedado atrapada en medio de un canal en 9 de Julio, conmovió a los usuarios sanjuaninos.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El gesto que vale oro y que tuvo lugar en San Juan, trascendió en las últimas horas en las redes sociales. Mirá el video del momento.
Un video que muestra el enorme acto de valentía de un padre y su hija, quienes rescataron a una perrita que había quedado atrapada en medio de un canal en 9 de Julio, conmovió a los usuarios sanjuaninos.
Una lectora compartió las imágenes con Tiempo de San Juan y relató que todo ocurrió el pasado martes, en pleno cauce. “Javier y su hija Damaris, tan valientes, salvaron a esta perrita de morir ahogada”, comentó una usuaria en Instagram.
En el video se puede ver cómo la perrita tiembla en medio del agua, intentando mantenerse en equilibrio sobre un montículo de basura, visiblemente asustada y con frío. Entonces, la joven se ata una soga a la cintura y, mientras es sostenida por su padre y otra mujer, desciende al canal. Camina con el agua hasta la cintura hasta llegar a la perrita que, lejos de resistirse, se recuesta sobre su hombro para ser rescatada.
Luego, la joven regresa a la orilla, entrega al animal a las personas que la asisten desde afuera y recibe ayuda para salir del cauce.
“No sabemos cuántos días u horas estuvo la perrita en esa situación, sosteniéndose sobre la basura en el canal”, comentó la lectora, quien también aseguró que la familia brindó asistencia a la mascota.