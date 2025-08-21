jueves 21 de agosto 2025

Ya lo organizan

El Día del Estudiante se festejará otra vez en el Parque de Mayo: ¿llegarán artistas nacionales?

El Gobierno de la provincia ya organiza el festejo central, que se vivirá el próximo 21 de septiembre y tarscendieron los primeros detalles sobre cómo será.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tal como sucedió el año pasado, el festejo central del Día del Estudiante se vivirá en el Parque de Mayo y sin la presencia de artistas nacionales.

Falta exactamente un mes para el Día del Estudiante, que se celebrará el 21 de septiembre, y el Gobierno de la provincia ya está trabajando en la organización del evento central. Según informaron este jueves, al igual que el año pasado, el Día de la Primavera se vivirá en el Parque de Mayo, en las inmediaciones del Monumento al Deporte. Y, del mismo modo que en 2024, los jóvenes sanjuaninos celebrarán con música de artistas locales, ya que "la Provincia no contratará espectáculos nacionales", confirmaron las autoridades.

El ministro de Familia y Desarrollo Humano de la provincia, Carlos Platero, se refirió al festejo en una rueda de prensa. “Efectivamente, ya estamos organizando el evento y, al igual que el año pasado, trabajaremos con el apoyo de otros ministerios, entre ellos el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que colabora mucho en estas ocasiones”, expresó el funcionario.

Asimismo, adelantó que los jóvenes podrán disfrutar nuevamente de juegos y actividades al aire libre, y que la idea es que “pasen una jornada agradable”. “Nuevamente, lo realizaremos en el mismo lugar que el año pasado: cerca del Monumento al Deporte, donde hay un espacio amplio que nos permite montar un buen escenario, con buena iluminación y comodidad para quienes asistan”, aseguró Platero.

En cuanto a los espectáculos que se podrán disfrutar durante el evento, el Ministro comentó: “Estamos evaluando la participación de los artistas. Estamos pensando únicamente en artistas provinciales. Somos conscientes de la crisis que atraviesan tanto la Nación como la Provincia, lo que no nos permite asumir el gasto que implica contratar artistas nacionales. Por eso, vamos a trabajar con talentosos artistas sanjuaninos, que también se destacan a nivel nacional y que tenemos el orgullo de tener en la provincia. Queremos revalorizar su trabajo y su talento”.

Para finalizar, Platero recordó que en la edición anterior del festejo todo transcurrió con normalidad y sin hechos de violencia ni sobresaltos, y destacó la tarea realizada por la Secretaría de Seguridad. En ese sentido, indicó: “El año pasado hicimos una fiesta en la que los jóvenes se divirtieron en paz. La Secretaría de Seguridad hizo un gran trabajo, con un importante control de alcohol, y la verdad es que los jóvenes se portaron muy bien y lo pasaron muy lindo. Eso se repitirá”.

