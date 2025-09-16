martes 16 de septiembre 2025

Inscripciones abiertas

Jornada para jóvenes: cómo encontrar tu propósito y cuidar tu salud mental

El Museo Franklin Rawson será sede de una experiencia transformadora en el marco del #SeptiembreAmarillo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-16 at 13.26.49

En el contexto del Mes de la Prevención del Suicidio y bajo el lema “Buscá tu Ikigai, Compartí tu Sol”, la Fundación Eco San Juan, junto con el programa Solidarizando Corazones, invita a toda la juventud sanjuanina a participar de una jornada única de reflexión, conexión y crecimiento personal.

El evento tendrá lugar este 17 de septiembre, de 17:30 a 20:30, en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson (esquina de Las Heras y Libertador), con entrada gratuita pero cupos limitados. Se entregará certificación oficial a quienes participen.

¿Qué es el Ikigai?

El término japonés Ikigai puede traducirse como “la razón por la cual te levantás cada mañana”. Es ese propósito profundo que da sentido a tu vida. Esta jornada busca ayudarte a descubrirlo y a compartir tu luz con los demás, especialmente en tiempos donde la salud mental de los jóvenes requiere espacios de contención, expresión y comunidad.

Una Jornada con Propósito

El objetivo principal del encuentro es prevenir la depresión, promover el autocontrol, el reconocimiento emocional y la prevención de adicciones y factores de riesgo entre adolescentes y jóvenes adultos. A través de diversas actividades, los asistentes podrán:

Participar en talleres y charlas sobre:

  • Autoconocimiento, resiliencia y autocontrol en momentos de crisis.

  • Primeros auxilios psicológicos: herramientas prácticas para acompañar a quienes atraviesan una crisis emocional.

  • Prevención de adicciones: estrategias para cuidar tu bienestar y el de tu entorno.

  • Descubrimiento del propósito personal: conectar con tus pasiones y talentos.

Conectar con organizaciones en acción:

  • Cruz Roja: información sobre voluntariado y servicios de emergencia.

  • Fundaciones sociales: propuestas para transformar realidades desde el compromiso colectivo.

  • UMCOP San Juan: unidades municipales especializadas en consumos problemáticos y salud emocional.

Además, habrá espacios para compartir experiencias, expresar emociones y conocer a otros jóvenes con inquietudes similares.

Disertantes

La jornada contará con la participación de profesionales y referentes en el ámbito del desarrollo humano y la salud mental:

  • Juan Bustamante – Coach Ontológico

  • Mariano Idem – Licenciado en Psicología

  • Ana Mejibar – Licenciada en Psicología

  • UMCOP San Juan – Especialistas en prevención y tratamiento de consumos problemáticos

¿Por qué no deberías perdértelo?

Si alguna vez te preguntaste:

  • ¿Cómo puedo ayudar a alguien que atraviesa una crisis emocional?

  • ¿Qué tan bien me conozco realmente?

  • ¿Tengo un propósito en la vida?

Entonces este evento es para vos. Porque no solo recibirás herramientas prácticas, sino que también formarás parte de una comunidad que transforma desde el corazón.

¡Te esperamos!

Fecha: 17 de septiembre

Lugar: Museo Franklin Rawson

Hora: 17:30 a 20:30

Inscripciones: 2645109954 / 2645219106 – [email protected]

Organiza: Fundación Eco San Juan, en el marco del movimiento #AmamosLaVida y #SeptiembreAmarillo.

Porque prevenir también es amar.

