martes 16 de septiembre 2025

Solidaridad

Una futbolista sanjuanina necesita ayuda para operarse y volver a jugar

Melina Garde, jugadora de San Martín, atraviesa un duro momento tras sufrir una grave lesión durante un entrenamiento. Hoy, necesita la ayuda de toda la comunidad para poder operarse y seguir jugando.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-16 at 19.24.08

Durante una práctica con su equipo, Melina Garde sufrió una caída que le provocó una lesión. El diagnóstico médico arrojó una contusión ósea femoro-tibial externa, ruptura completa del ligamento cruzado anterior y un derrame de líquido articular en su rodilla izquierda, lo que la obliga a someterse a una operación urgente. Ahora, la jugadora de San Martín pide ayuda para poder operarse.

"Con la mala suerte que en la resonancia me sale que tengo contusión ósea femoro tibial externo, ruptura completa de ligamento cruzado anterior, con un derrame líquido articular", explicó Melina en sus redes.

La futbolista sanjuanina necesita reunir un millón de pesos, ya que la obra social no cubre todos los gastos del procedimiento quirúrgico. Su objetivo inicial es conseguir al menos la mitad de ese monto para poder programar la intervención cuanto antes y comenzar la rehabilitación.

"Con ayuda de todos para que pueda volver a jugar", es el mensaje que acompaña su pedido a los sanjuaninos.

Quienes deseen aportar su granito de arena deben hacerlo a través del siguiente alias:

Alias: Melina.garde

A nombre de: Melina Macarena Garde Sosa

