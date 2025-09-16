El Presupuesto de Milei quita a San Juan de las zonas frías y afecta el subsidio de unos 120.000 usuarios

El Proyecto de Presupuesto 2026 que el Gobierno nacional envió al Congreso elimina la garantía legal de las tarifas diferenciales para las denominadas zonas frías, un beneficio que en San Juan alcanza a cerca de 120.000 usuarios . La iniciativa deja en manos de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo la continuidad de los descuentos que hoy están establecidos por ley.

Actualmente, la normativa vigente asegura una reducción del 50% en la tarifa de gas para los hogares incluidos en el régimen, y de 70% para usuarios vulnerables , como jubilados, electrodependientes, comedores, veteranos y desocupados.

Con la reforma que propone la administración de Javier Milei, esos porcentajes desaparecerían del marco legal y pasarían a depender de una decisión política sujeta a la regla fiscal de “equilibrio”, que prioriza el pago de deuda y el sostenimiento de las finanzas. Esta eliminación afectaría especialmente a usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Juan.

El proyecto también deroga los artículos que ampliaban la cobertura a otras regiones del país y recorta los recursos del Fondo que financia el beneficio, al excluir las exportaciones del recargo del 7,5% sobre el precio del gas. Esta combinación abre la puerta a nuevas subas en las facturas, una situación que los usuarios ya padecieron en los últimos dos años.

El diputado sanjuanino Walberto Allende alertó sobre el impacto que tendría la medida y recordó que en la Ley Bases “Milei lo había puesto y se logró que se sacara, no se trató, y ahora lo vuelve a poner otra vez”. Según adelantó, en los próximos días mantendrá una reunión con otros legisladores de provincias afectadas para coordinar acciones que frenen la iniciativa.