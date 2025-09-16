martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mejoras en salud

En 25 de Mayo, Orrego puso en valor la ampliación del centro de salud que beneficiará a más de 2.600 vecinos

Se trata del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que se encuentra en La Chimbera y forma parte del Plan Provincial de Remodelación de los 143 de centros de salud en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto de inauguración de las obras de ampliación, refacción y refuncionalización del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) La Chimbera, en el departamento 25 de Mayo. La puesta en valor de este espacio forma parte del plan provincial de remodelación de los 143 centros de salud de la provincia, una política pública que busca fortalecer la red sanitaria con infraestructura moderna y accesible.

Lee además
orrego inauguro el centro de salud de marayes, una obra que mejora la atencion sanitaria en el este de san juan
Necesario

Orrego inauguró el Centro de Salud de Marayes, una obra que mejora la atención sanitaria en el Este de San Juan
en albardon, orrego inauguro un renovado centro de salud y anuncio mas obras sanitarias para san juan
Visita

En Albardón, Orrego inauguró un renovado centro de salud y anunció más obras sanitarias para San Juan

El centro de salud pasó de 87 a 163 m², incorporando nuevos consultorios y servicios que mejorarán la atención de las 2.600 personas que integran la población de referencia. Entre las nuevas prestaciones se destacan odontología, psicología y nutrición, además de la refuncionalización de áreas de clínica médica, cardiología, ginecología, farmacia y enfermería.

El gobernador resaltó la importancia de estas obras como parte de una estrategia sostenida: “Nuestro objetivo es siempre el bienestar de la gente. No hacemos estas obras con otro fin que no sea estar cerca de quienes más lo necesitan. Hoy ya no hablamos de simples salitas, sino de centros de atención primaria con múltiples especialidades, que son posibles gracias a la administración austera y responsable de los recursos de los sanjuaninos. Gobernar significa escuchar, interpretar y ejecutar soluciones reales, siempre al lado de la gente, desde el primer día hasta el último”.

image

Ya se inauguraron 13 centros de salud en distintos departamentos de San Juan. Dentro de 25 de Mayo, se encuentran en obra los centros de Las Casuarinas y Villa La Salud.

El CAPS La Chimbera cuenta con rampas de accesibilidad, iluminación LED, áreas verdes y espacios diseñados para la comodidad de los usuarios. Funciona de lunes a viernes, de 7 a 14 horas, brindando servicios en medicina familiar, medicina general, cardiología, odontología, psicología, nutrición, trabajo social, enfermería, farmacia, agentes sanitarios y admisión.

Con este avance, destacataron oficialmente, el Gobierno de San Juan reafirma su política de inversión en salud pública, con fondos provinciales, para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la atención en cada departamento.

Acompañaron al gobernador los ministros de Salud, Amilcar Dobladez; Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; y el intendente de 25 de Mayo, Rodolfo Jalife; entre otros funcionarios.

Temas
Seguí leyendo

Una mujer y su hija perdieron todo tras un incendio en 25 de Mayo

Hay fecha tentativa para la visita de un flamante ministro de Javier Milei a San Juan

El PRO respaldó el Presupuesto 2026 de Milei: "Una señal de madurez"

Tras el Presupuesto presentado por Milei, Orrego defendió los fondos para discapacidad, jubilaciones y educación

Presupuesto 2026: la orreguista Picón espera "hechos" y el peronista Allende habló de una "tomada de pelo"

Tras la presentación del presupuesto 2026, gobernadores aliados respaldaron a Javier Milei

Dónde voto el 26 de octubre: consultá el padrón definitivo de San Juan

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
10 cosas que no sabias de gaston briozzo: es inventor, vivio en estados unidos y es muy cercano a la religion
Paren en Off

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo
Educación

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: Babsía nos abandonó en el peor momento video
Video

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: "Babsía nos abandonó en el peor momento"

Robaron más de $11.000.000 de un estudio jurídico en pleno centro de la Capital
Golpe delictivo

Robaron más de $11.000.000 de un estudio jurídico en pleno centro de la Capital

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

La contactaron para alquilarle la cabaña en Valle Fértil y la estafaron en más de $5 millones

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Revés judicial

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

Cómo salir del riesgo argentino invirtiendo en el exterior: tres opciones para una apuesta segura video
Economía doméstica

Cómo salir del riesgo argentino invirtiendo en el exterior: tres opciones para una apuesta segura

Tras el Presupuesto presentado por Milei, Orrego defendió los fondos para discapacidad, jubilaciones y educación
Repercusiones

Tras el Presupuesto presentado por Milei, Orrego defendió los fondos para discapacidad, jubilaciones y educación

Los shoppings, malls, outlet y demás comercios en Chile se pliegan a una celebración en los próximos días y el turismo de compras se verá afectado. Los sanjuaninos con planes de compras deberan planificar el viaje.
¡Y no es por el clima!

Sanjuaninos a Chile: ojo con el plan de compras este próximo finde, puede arruinarse