En 25 de Mayo, Orrego puso en valor la ampliación del centro de salud que beneficiará a más de 2.600 vecinos

El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto de inauguración de las obras de ampliación, refacción y refuncionalización del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) La Chimbera, en el departamento 25 de Mayo . La puesta en valor de este espacio forma parte del plan provincial de remodelación de los 143 centros de salud de la provincia, una política pública que busca fortalecer la red sanitaria con infraestructura moderna y accesible.

Necesario Orrego inauguró el Centro de Salud de Marayes, una obra que mejora la atención sanitaria en el Este de San Juan

El centro de salud pasó de 87 a 163 m², incorporando nuevos consultorios y servicios que mejorarán la atención de las 2.600 personas que integran la población de referencia. Entre las nuevas prestaciones se destacan odontología, psicología y nutrición, además de la refuncionalización de áreas de clínica médica, cardiología, ginecología, farmacia y enfermería.

El gobernador resaltó la importancia de estas obras como parte de una estrategia sostenida: “Nuestro objetivo es siempre el bienestar de la gente. No hacemos estas obras con otro fin que no sea estar cerca de quienes más lo necesitan. Hoy ya no hablamos de simples salitas, sino de centros de atención primaria con múltiples especialidades, que son posibles gracias a la administración austera y responsable de los recursos de los sanjuaninos. Gobernar significa escuchar, interpretar y ejecutar soluciones reales, siempre al lado de la gente, desde el primer día hasta el último”.

image

Ya se inauguraron 13 centros de salud en distintos departamentos de San Juan. Dentro de 25 de Mayo, se encuentran en obra los centros de Las Casuarinas y Villa La Salud.

El CAPS La Chimbera cuenta con rampas de accesibilidad, iluminación LED, áreas verdes y espacios diseñados para la comodidad de los usuarios. Funciona de lunes a viernes, de 7 a 14 horas, brindando servicios en medicina familiar, medicina general, cardiología, odontología, psicología, nutrición, trabajo social, enfermería, farmacia, agentes sanitarios y admisión.

Con este avance, destacataron oficialmente, el Gobierno de San Juan reafirma su política de inversión en salud pública, con fondos provinciales, para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la atención en cada departamento.

Acompañaron al gobernador los ministros de Salud, Amilcar Dobladez; Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; y el intendente de 25 de Mayo, Rodolfo Jalife; entre otros funcionarios.