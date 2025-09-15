Lisandro Catalán juró como ministro del Interior

El presidente Javier Milei le tomó juramento este lunes al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán , que era vicejefe de Gabinete del Interior y cuyo traspaso fue oficializado en las últimas horas.

Conflicto En medio de la tensión con los gobernadores, el Gobierno evalúa otorgar préstamos a las provincias

Catalán juró en el Salón Norte de Casa Rosada y, de esta forma, el Poder Ejecutivo instrumentó la creación del Ministerio del Interior a través del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 658/2025. Con el decreto 672/2025 designó a Catalán al frente de la cartera.

De acuerdo con el texto oficial, el Ministerio del Interior “asistirá al Presidente y al Jefe de Gabinete, entre otras cuestiones, en todo lo inherente al gobierno político interno, en el ejercicio pleno de los principios y garantías constitucionales, en el desarrollo en el país de la actividad turística, en la definición y ejecución de políticas de desarrollo de la actividad deportiva de alto rendimiento, amateur y de recreación y en la política ambiental”.

Luego del acto de jura en Casa Rosada, Catalán explicó que uno de sus objetivos será el diálogo con los gobernadores. "Pondremos el esfuerzo en tener una relación más fluida", dijo el funcionario. "Es una decisión del Presidente de jerarquizar el diálogo con los gobernadores, con las provincias", agregó.

"Vamos a corregir las cosas que haya que corregir y vamos a tratar de hablar con todos. Somos optimistas que el futuro del país va a ser bueno", remarcó el ministro del Interior a la prensa acreditada.

El último jueves, Catalán se reunió con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). El encuentro, que contó también con la asistencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, marcó el inicio de la mesa federal impulsada por el Ejecutivo tras la derrota en las legislativas bonaerenses.

Y el fin de semana, Catalán viajó a Salta para dialogar con el gobernador Gustavo Sáenz. "Le planteé la necesidad de cumplir con los acuerdos firmados en junio del año pasado, fundamentalmente para el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia. Le solicité que, a la hora de tomar decisiones a nivel nacional, se tenga en cuenta la realidad del país y de cada una de las provincias", explicó Sáenz en sus redes sociales.

Quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior

Lisandro Catalán nació en Tucumán en 1971 y es abogado recibido en la Universidad Nacional de esa provincia y magíster en la Gestión Pública por la Universidad Austral.

Con Guillermo Francos, compartió funciones en el Banco Provincia durante el primer mandato de Daniel Scioli como gobernador bonaerense entre 2006 y 2007.

En 2012, participó de la creación de la Fundación Acordar también con el actual jefe de Gabinete y durante el gobierno de Mauricio Macri ingresó al Registro Nacional de Reincidencia. En 2020, fue designado director del área bajo la gestión de Marcela Losardo.

Con la asunción de Javier Milei, fue designado al frente de la Secretaría del Interior y luego fue nombrado vicejefe de Gabinete cuando Francos asumió la Jefatura por el despido de Nicolás Posse.

