Detuvieron a un joven por robarle el celular a una menor en Angaco

En las últimas horas, personal de la Comisaría 20° detuvo a un joven de 18 años acusado de un robarle a una menor de 12 años en el Departamento Angaco.
El ladrón, de 18 años, fue atrapado en un domicilio de las inmediaciones de las calles Mitre y Segovia.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Mitre y Segovia, donde, según la denuncia, el acusado, identificado como Rodríguez Toro Francisco Martín, arrebató el teléfono celular a la niña.
Tras la denuncia, la policía logró dar con el joven en un domicilio de la zona. En el lugar se secuestraron el teléfono sustraído y las prendas de vestir que Rodríguez Toro habría utilizado durante el hecho.
El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento completo del caso.