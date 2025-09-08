lunes 8 de septiembre 2025

Arrebato

Detuvieron a un joven por robarle el celular a una menor en Angaco

El ladrón, de 18 años, fue atrapado en un domicilio de las inmediaciones de las calles Mitre y Segovia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En las últimas horas, personal de la Comisaría 20° detuvo a un joven de 18 años acusado de un robarle a una menor de 12 años en el Departamento Angaco.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Mitre y Segovia, donde, según la denuncia, el acusado, identificado como Rodríguez Toro Francisco Martín, arrebató el teléfono celular a la niña.

Tras la denuncia, la policía logró dar con el joven en un domicilio de la zona. En el lugar se secuestraron el teléfono sustraído y las prendas de vestir que Rodríguez Toro habría utilizado durante el hecho.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento completo del caso.

