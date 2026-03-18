miércoles 18 de marzo 2026

En Rivadavia

Escapó, corrió y cayó a los 300 metros: intentó robar una moto y lo atraparon en un descampado

El sospechoso fue sorprendido por vecinos del barrio CGT cuando intentaba llevarse una Yamaha 125. Intentó huir, pero terminó detenido tras una persecución a pie.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un intento de robo terminó con un detenido en Rivadavia, luego de un rápido accionar policial que incluyó una persecución a pie de unos 300 metros.

Todo comenzó cuando efectivos del Comando Oeste, a cargo del oficial Nicolás Ruarte, fueron alertados por vecinos del barrio CGT sobre un sujeto que estaba violentando una motocicleta dentro de un inmueble. Al advertir la presencia de testigos, el hombre escapó corriendo hacia el oeste.

De inmediato, los uniformados se dirigieron en esa dirección y lograron visualizar al sospechoso en un descampado colindante al barrio Portalva. Al notar la presencia policial, volvió a intentar darse a la fuga, pero fue alcanzado y aprehendido a unos 300 metros del lugar.

Minutos después se hizo presente el damnificado, identificado como Matías Zagarra, propietario de la motocicleta, una Yamaha YBR 125cc de color rojo (dominio 593 GXM). Según se constató, el rodado presentaba daños en el tablero, evidenciando que había sido violentado.

Tras la aprehensión, los efectivos dieron aviso al sistema acusatorio y se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal de turno, Mario Quiroga, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

El detenido fue identificado como Paez Francios y quedó vinculado al legajo 15/26, caratulado como “robo agravado por tratarse de un vehículo en la vía pública en grado de tentativa”.

