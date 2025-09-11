jueves 11 de septiembre 2025

Investigación

Robo en la Finca Montilla: allanan y secuestran materiales robados y aves en cautiverio

Un hombre quedó vinculado al hecho. Los procedimientos policiales se llevaron a cabo en Caucete y San Martín.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-10 at 23.43.55

Un operativo policial se desplegó en los departamentos de Caucete y San Martín para esclarecer un robo en la reconocida Finca Montilla. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Rural N° 3 Los Médanos y la Brigada de Investigación de la División Rural de San Martín, quienes realizaron allanamientos que arrojaron resultados positivos.

Durante los procedimientos, efectivos secuestraron ocho rollos de alambre liso en estado nuevo, presuntamente sustraídos de la finca. Asimismo, se encontraron aves autóctonas en cautiverio, lo que derivó en la intervención del Juzgado de Paz de Caucete, al considerarse una infracción a la Ley 941-R y 606-L, que protegen la fauna silvestre provincial.

Como resultado de las pesquisas, Flores Cristian Ezequiel, de 27 años, quedó vinculado a la causa y a disposición de la Justicia.

