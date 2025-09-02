Violento robo en Albardón: una joven fue atacada por cuatro delincuentes en plena calle

Una tarde de terror vivió una joven de 20 años en Albardón. Eran las 15 del domingo cuando Carolina Costa aguardaba el colectivo en la plaza del barrio Campo Afuera, sobre calle Nacional, y fue abordada por cuatro hombres que la sorprendieron en plena vía pública.

Se viene el debate oral Designaron al tribunal que juzgará a los policías federales acusados del robo de $20.000.000 en Vallecito

Insólito Chimbas: un ladrón escaló una pared y se llevó un lavarropas

De acuerdo a lo denunciado por la damnificada, tras un breve forcejeo los delincuentes lograron sacarle la cartera con documentación personal, una tarjeta SUBE, un juego de llaves y un teléfono celular Xiaomi. Si bien la victima no sufrió lesiones, quedó en estado de shock y minutos más tarde se presentó en la Comisaría 18ª para radicar la denuncia.

La agente policial Mayra Castro, que se encontraba de franco en la zona, intentó seguir a los sospechosos tras ser alertada por la víctima, pero finalmente los perdió de vista.

El caso quedó en manos de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, con la intervención del ayudante fiscal Rodrigo Videla. Se dispuso la recepción de la denuncia, inspección ocular, croquis ilustrativo, relevamiento de cámaras privadas y públicas, entrevistas y la geolocalización del celular sustraído.