martes 2 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Se viene el debate oral

Designaron al tribunal que juzgará a los policías federales acusados del robo de $20.000.000 en Vallecito

Son un oficial y tres suboficiales de la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal que hicieron un operativo supuestamente ilegal el 24 de abril del 2024 y que le quitaron el dinero a un camionero que venía de Salta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Se viene el juicio contra los cuatro policías federales que son acusados de armar un procedimiento ilegal en Vallecito y robarle 20.000.000 pesos a un camionero que venía de Salta. El tribunal que presidirá las audiencias orales y públicas ya fue designado y ahora falta poner la fecha para el inicio del debate contra estos efectivos de la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal Argentina, con sede en San Juan

Lee además
El Penal de Chimbas está superpoblado y los presos federales aportan 150 internos más que mantener.
Alojamiento

Presos federales en el Penal de Chimbas: San Juan busca que Nación pague la eterna deuda o, al menos, un canje
denuncian que fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquete contra discapacitados
Marcha

Denuncian que fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquete contra discapacitados

Fuentes de la Justicia Federal señalaron que el juez Leopoldo Rago Gallo dio por clausurada la etapa de instrucción y elevó la causa a juicio, en la que aparecen como acusados el oficial subinspector Matías Barbeito y los suboficiales Marcos Altamirano, Gabriel Ángel Puca y Matías Leonel Vega, todos integrantes de la brigada de Investigaciones de la Federal con sede en el edificio de calle Mendoza, frente a la Plaza 25 de Mayo. El caso pasó al Tribunal Oral Federal de San Juan, que abrió los plazos para la presentación de prueba, mientras que se conoció que el debate será presidido por el juez Hugo Echegaray, en compañía de sus pares Eliana Ratta y Daniel Doffo.

image
El juicio será presidido por el juez Hugo Echegaray.

El juicio será presidido por el juez Hugo Echegaray.

El escandaloso caso que los llevó al banquillo se remonta a la madrugada del 24 de abril de 2024, sobre Ruta 141, a la altura del puesto fitosanitario de Vallecito, Caucete. Allí, la Brigada de Investigaciones de la Agencia Regional Cuyo de la PFA montó un control tras el dato de que pasaría un vehículo vinculado al narcotráfico. A la 1.30, el camionero tucumano Isaías Eusebio Arce llegó al puesto, pagó el control de plagas y fue abordado por los federales. Dijo que iba a Mendoza a comprar verdura y autorizó la revisión de la cabina: según su denuncia, los policías hallaron una bolsa con $10 millones y otra con $1 millón junto a la cama, y luego, al obligarlo a abrir un compartimento, otras dos bolsas, cada una con $10 millones. En total, $31 millones.

Le dijeron que no podía circular con tanta plata, le secuestraron $20 millones y le “devolvieron” $11 millones como supuesto máximo permitido. Según la

causa, los policías labraron un acta que le hicieron firmar, sin darle copia ni permitirle fotografiarla, y en un momento dado le retuvieron el celular. Lo acusaron de acusaron de ser “puntero” —el que va abriendo camino y alerta sobre controles— y le pidieron los datos del empleador para “avisarle” del procedimiento.

image
Los vocales serán los jueces Eliana Ratta y Daniel Doffo.

Los vocales serán los jueces Eliana Ratta y Daniel Doffo.

Horas después, el empleador Florentino Mamani llegó a San Juan con tickets y comprobantes para acreditar el origen del dinero y fue directamente al Juzgado Federal. La respuesta que recibió encendió todas las alarmas: no había constancia de ningún operativo de la PFA esa madrugada ni de un secuestro de $20 millones. Con esa contradicción, se presentó la denuncia penal. Para la mañana del viernes 26 de abril, la Justicia ya había identificado a los intervinientes y ordenó detenerlos. Desde ese 26 de abril de 2024, Matías Barbeito, Marcos Altamirano, Gabriel Ángel Puca y Matías Leonel Vega permanecen privados de libertad.

El 23 de mayo de 2024, el juez federal Leopoldo Rago Gallo firmó el procesamiento y la prisión preventiva por robo triplemente agravado, por haberse cometido en despoblado, en banda y por la calidad de funcionarios policiales, con el aval del fiscal Francisco Maldonado. Además, impuso un embargo de $5 millones para cada uno y dispuso que los cuatro sigan alojados en el Servicio Penitenciario de Chimbas. En la causa consta que dos de los imputados declararon y negaron haber visto el dinero, mientras que otros dos se abstuvieron; para la fiscalía, la hipótesis es que hubo una apropiación dolosa del efectivo.

Con la instrucción cerrada, el expediente fue elevado a juicio y, según confirmaron este 2 de septiembre de 2025, ya está en el Tribunal Oral Federal. Resta que las partes ofrezcan prueba y que el TOF fije la fecha. En los pasillos judiciales se baraja diciembre como ventana tentativa, aunque no descartan que el debate pase a 2026 si los tiempos procesales se estiran. Lo central, por ahora, es que el tribunal ya está designado y el caso entró en etapa de debate, con los cuatro policías detenidos y acusados de robo agravado.

Temas
Seguí leyendo

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Empresario de Rawson que quedó cuadripléjico tras un asalto: dos implicados buscaron quedar libres

Un violento delincuente que amenazaba con disparar a sus víctimas quedó grabado en dos robos: 6 años al penal

Mirá el video: un viejo ladrón de Capital fue captado robando en una casa y volverá a la cárcel

Un sanjuanino irá 8 años a la cárcel por abusar a su sobrina y exhibirle sus partes íntimas a otro

Dos chicos de 16 años, detenidos por robar una moto valuada en $7 millones

Probation para el médico acusado de mentiroso: $3.000.000 y tareas comunitarias en salud

Padres denunciaron que el profesor de una escuela sanjuanina "jugó" con un cuchillo sobre la mano de una alumna

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Delitos contra menores

Detuvieron al empleado de un multimedio sanjuanino por los presuntos abusos a su hijastra

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Delitos contra menores

Detuvieron al empleado de un multimedio sanjuanino por los presuntos abusos a su hijastra

El video de la joyita que encontraron en el depósito judicial de 9 de Julio, que puede costar hasta $40.000.000
¡De no creer!

El video de la joyita que encontraron en el depósito judicial de 9 de Julio, que puede costar hasta $40.000.000

Atraparon a un integrante de Los Pastelitos en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura
En Villa Lerga

Atraparon a un integrante de "Los Pastelitos" en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura

San Martín invitó a los sanjuaninos a una nueva jornada de trekking bajo la luz de la Luna Llena.
Propuesta

Invitan a hacer trekking bajo la luz de la Luna Llena, a sólo 27 km de la Capital sanjuanina

El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda de la calle Ramón y Cajal, en Capital.
Golpe millonario

Escruche en Capital: le robaron más de 11.000 dólares a una abuela

Te Puede Interesar

Fecovita es una de las bodegas mas grandes que opera en San Juan y ahora enfrenta un nuevo juicio de su ex socia. 
Fecovita vs. Iberte

Guerra imparable: otro juicio a una empresa con negocios en San Juan y 100 millones de dólares bajo la lupa

Por Elizabeth Pérez
Designaron al tribunal que juzgará a los policías federales acusados del robo de $20.000.000 en Vallecito
Se viene el debate oral

Designaron al tribunal que juzgará a los policías federales acusados del robo de $20.000.000 en Vallecito

Volvió el personal de Dilexis, tras las vacaciones forzadas por la crisis: qué cambios preparan en la histórica fábrica de Albardón
Para revertir la situación

Volvió el personal de Dilexis, tras las vacaciones forzadas por la crisis: qué cambios preparan en la histórica fábrica de Albardón

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Enzo Pérez y Pablo Pérez, los dos implicados en el robo al empresario de Rawson que quedó cuadripléjico tras el ataque.
Tribunales

Empresario de Rawson que quedó cuadripléjico tras un asalto: dos implicados buscaron quedar libres