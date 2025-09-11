jueves 11 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo último

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos

Las cámaras del límite con la vecina provincia lo tomaron a las 10:30 de este miércoles. Fuentes del caso manifestaron que ha tenido otros episodios de esta magnitud.

Por Pablo Mendoza
71664682_10220978661923415_311003753043984384_n

Se dieron a conocer detalles exclusivos por el caso del ingeniero Esteban Yuvero. Fuentes del caso confirmaron que estaría en Mendoza. Esta información se confirmó porque las cámaras de seguridad del Control San Carlos lo vieron cruzar hacia Mendoza este miércoles a las 10:30 horas.

Lee además
sigue sin aparecer el ingeniero que desaparecio hace dos dias: lo han visto por el centro valenciano
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano
allanaron un reconocido restobar de rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

Además, se confirmó que su celular ha impactado en las antenas de Mendoza, ya que habría querido utilizar los datos móviles. Ante esta situación se ha pedido colaboración a la policía mendocina y también al paso fronterizo, si es que el sanjuanino tiene intenciones de pasar hacia Chile.

Dato: Yuvero se lo vio a bordo de su Ford Escort.

Este jueves a primera hora la familia expresó que no tenían datos sobre la investigación, es más no sabían si se seguía circulando en su auto. Es más, le dijeron a este diario que había sido visto por el Centro Valenciano.

Otros datos que dieron a conocer desde la Justicia, es que Yuvero ya habría tenido otros episodios de esta magnitud. Además, el día que se perdió tuvo contacto con sus familiares y estos sabían cómo se encontraba.

Desde la fiscalía informaron que la denuncia se radicó este miércoles en la madrugada, pero que Yuvero tuvo varios encuentros con sus familiares el martes, pero que no podían retenerlo. Luego, el martes a las 20 se lo vio por última vez, ahí es donde lo toma la cámara del CISEM cerca del Teatro Bicentenario.

La geolocalización pone que el celular de él está en Mendoza porque lo ha querido utilizar, estos registros son hasta este miércoles en la tarde.

Temas
Seguí leyendo

Con el fuego bajo control, las impactantes imágenes que dejó el incendio en Astica y el pedido municipal

Robo en la Finca Montilla: allanan y secuestran materiales robados y aves en cautiverio

Otra abuela sanjuanina fue estafada en $2.000.000 con el verso de los descuentos exclusivos

Motos robadas y adulteradas quedaron fuera de circulación tras operativos en Rawson y Santa Lucía

Atacaron la casa de un anciano en Trinidad y la Policía encontró el botín

Condenaron y mandaron al penal al peatón que causó el accidente de un motociclista que perdió la vida

Lo atraparon con una bicicleta robada y se hizo el ofendido: terminó en la Comisaría

El robo fallido más insólito: quiso meterse al negocio de Albardón, pero su panza dijo que no

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sigue sin aparecer el ingeniero que desaparecio hace dos dias: lo han visto por el centro valenciano
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es Raquel, la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza
Terrible

Quién es "Raquel", la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan
Comercio

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro
Oficial

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro

Te Puede Interesar

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos
Lo último

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos

Por Pablo Mendoza
Orrego lamentó el veto de Milei al presupuesto universitario y dejó una advertencia por el llamado al diálogo
Postura firme

Orrego lamentó el veto de Milei al presupuesto universitario y dejó una advertencia por el llamado al diálogo

La UNSJ viene marchando en San Juan en el marco del reclamo nacional por el escaso presupuesto y el pedido de mejoras salariales.
Reacciones

Tras el veto de Javier Milei al financiamiento universitario, cómo están las cuentas de la UNSJ

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, se refirió al caso de la alumna que se atrincheró armada en una escuela de Mendoza.
Tras lo ocurrido en Mendoza

La ministra Fuentes, sobre el caso de la alumna armada: "Nunca estamos preparados para estas cosas, pero trabajamos en prevención"