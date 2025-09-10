miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Robo frustrado

Atacaron la casa de un anciano en Trinidad y la Policía encontró el botín

El robo se perpetró en la tarde de este miércoles en calle O´Higgins. Los policías de la brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad encontraron los efectos robados a las pocas cuadras.

Los delincuentes violentaron una puerta de chapa.

Los delincuentes violentaron una puerta de chapa.

Delincuentes atacaron la casa de un anciano en Trinidad y robaron numerosos artefactos. El problema fue que dejaron el botín en las cercanías para volver a buscarlos, pero los policías de la brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad llegaron y encontraron todos los efectos.

Lee además
Imagen ilustrativa
En Rivadavia

Robaron dos motos de la planta baja de un monoblock del barrio Aramburu
robaron en un kiosco dentro del hospital rawson: hicieron un boquete y se llevaron medio millon de pesos
Videos

Robaron en un kiosco dentro del Hospital Rawson: hicieron un boquete y se llevaron medio millón de pesos

La víctima del hecho fue un jubilado de apellido De Los Ríos, de 70 años, quien vive en calle O’Higgins, entre Güemes y Caseros, en Trinidad. Según la investigación, el robo ocurrió este miércoles alrededor de las 18, bajo la modalidad de escruche, que consiste en ingresar a una vivienda violentando puertas o ventanas cuando los propietarios no están presentes.

image
Estos son los artefactos recuperados por los policías de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Estos son los artefactos recuperados por los policías de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Los delincuentes entraron al domicilio y sustrajeron distintos artefactos, que trasladaron hasta una vivienda cercana ubicada en Villa del Pino. Se trata de un inmueble abandonado, que aparentemente los ladrones vacían y utilizan como lugar de reunión. Allí escondieron las pertenencias, con la intención de regresar más tarde a buscarlas.

Esa maniobra fue descubierta a tiempo por los efectivos de la brigada especial de la UFI Delitos contra la Propiedad, quienes realizaron un rastrillaje en la zona y, tras varias averiguaciones, dieron con los bienes robados.

robo

Los elementos recuperados fueron trasladados a la sede de Comisaría 3ra de Trinidad y quedaron a disposición de la Justicia. Por el momento, no hay personas detenidas, y los investigadores de la UFI continúan trabajando para identificar y detener a los autores del robo frustrado.

Seguí leyendo

Motos robadas y adulteradas quedaron fuera de circulación tras operativos en Rawson y Santa Lucía

Condenaron y mandaron al penal al peatón que causó el accidente de un motociclista que perdió la vida

Lo atraparon con una bicicleta robada y se hizo el ofendido: terminó en la Comisaría

El robo fallido más insólito: quiso meterse al negocio de Albardón, pero su panza dijo que no

El ex barrabrava de San Martín que asesinó a "Catita" Moreno admitió tres delitos y fue condenado

En Chimbas atraparon a un conocido ladrón con pasado de dealer: tenía un pedido de captura de Mendoza

Cayó un joven intensamente buscado: estaba durmiendo en Rivadavia y le secuestraron varios elementos

Los antecedentes en San Juan: cuando un alumno le disparó a la directora y dos casos impactantes en el último mes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desesperante busqueda de un sanjuanino que desaparecio y no da senales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Te Puede Interesar

Los delincuentes violentaron una puerta de chapa.
Robo frustrado

Atacaron la casa de un anciano en Trinidad y la Policía encontró el botín
Los movimientos de los diputados solidarios con el oficialismo en plena campaña
Legislativas

Los movimientos de los diputados "solidarios" con el oficialismo en plena campaña

Oficial: Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario
Conflicto

Oficial: Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario

El ahora condenado, Martín Kevin Olivera, junto al defensor oficial Marcelo Salinas.
Fallo judicial

Condenaron y mandaron al penal al peatón que causó el accidente de un motociclista que perdió la vida

Inflación en San Juan: 1,7% en agosto, por debajo del promedio nacional
Estadística

Inflación en San Juan: 1,7% en agosto, por debajo del promedio nacional