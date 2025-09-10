Atacaron la casa de un anciano en Trinidad y la Policía encontró el botín

Delincuentes atacaron la casa de un anciano en Trinidad y robaron numerosos artefactos. El problema fue que dejaron el botín en las cercanías para volver a buscarlos, pero los policías de la brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad llegaron y encontraron todos los efectos.

La víctima del hecho fue un jubilado de apellido De Los Ríos , de 70 años, quien vive en calle O’Higgins, entre Güemes y Caseros, en Trinidad. Según la investigación, el robo ocurrió este miércoles alrededor de las 18, bajo la modalidad de escruche, que consiste en ingresar a una vivienda violentando puertas o ventanas cuando los propietarios no están presentes.

image Estos son los artefactos recuperados por los policías de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Los delincuentes entraron al domicilio y sustrajeron distintos artefactos, que trasladaron hasta una vivienda cercana ubicada en Villa del Pino. Se trata de un inmueble abandonado, que aparentemente los ladrones vacían y utilizan como lugar de reunión. Allí escondieron las pertenencias, con la intención de regresar más tarde a buscarlas.

Esa maniobra fue descubierta a tiempo por los efectivos de la brigada especial de la UFI Delitos contra la Propiedad, quienes realizaron un rastrillaje en la zona y, tras varias averiguaciones, dieron con los bienes robados.

Los elementos recuperados fueron trasladados a la sede de Comisaría 3ra de Trinidad y quedaron a disposición de la Justicia. Por el momento, no hay personas detenidas, y los investigadores de la UFI continúan trabajando para identificar y detener a los autores del robo frustrado.