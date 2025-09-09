Robaron en un kiosco dentro del Hospital Rawson: hicieron un boquete y se llevaron medio millón de pesos

Durante la madrugada del sábado 6 de septiembre, el kiosco ubicado en el patio interno del Hospital Guillermo Rawson fue víctima de un importante robo que dejó pérdidas estimadas en 500 mil pesos .

Inseguridad Cayeron dos menores con una moto robada de $7 millones en Capital

Investigación Detienen al "Muerto": lo vinculan a un robo de joyas ocurrido en una casa de Rivadavia

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando un delincuente logró ingresar al local tras abrir un boquete en la parte trasera. Una vez dentro, se llevó la recaudación, varios cartones de cigarrillos y diversa mercadería.

Tras analizar las cámaras de seguridad y el movimiento en la zona, los investigadores sospechan que el responsable habría huido hacia el viejo hotel abandonado de calle Rawson, ubicado justo frente al hospital. Ese dato abrió una nueva línea de investigación que podría ser clave para dar con el ladrón.

Por el momento, efectivos policiales continúan con las tareas para localizar al autor del hecho y recuperar lo sustraído.

Mirá los videos del robo