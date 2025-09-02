martes 2 de septiembre 2025

Inseguridad

Cayeron dos menores con una moto robada de $7 millones en Capital

Los adolescentes, ambos de 16 años y oriundos de Pocito, fueron sorprendidos trasladando a pie una motocicleta de alta gama. Intentaron escapar, pero fueron detenidos tras un operativo cerrojo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo (1)

Un operativo de prevención terminó con la aprehensión de dos menores de edad que habían sustraído una motocicleta Yamaha Ténéré Adventure, valuada en unos 7 millones de pesos, en pleno microcentro sanjuanino.

El hecho ocurrió este lunes por la noche, cerca de las 23:15, cuando personal de la División Delitos de la Dirección D-5, junto a la Brigada de Investigaciones Central, realizaba recorridas por inmediaciones de Calle General Paz y Santiago del Estero, en el departamento Capital. Allí advirtieron a dos jóvenes trasladando a pie la costosa moto en actitud sospechosa.

Al ser interceptados, los chicos intentaron huir: se produjo un forcejeo con los efectivos y luego escaparon en direcciones opuestas. Sin embargo, con un rápido despliegue y gracias a las descripciones aportadas, sumado al apoyo de la Subcomisaría Ansilta, los uniformados lograron capturar a los sospechosos.

Ambos fueron identificados como Narváez y Quiroga, de 16 años, residentes en Pocito.

Más tarde, la investigación confirmó que el rodado había sido robado del interior de una vivienda ubicada en Avenida Córdoba, entre Santiago del Estero y Salta. Los dueños, que no se habían percatado de la sustracción, reconocieron la moto cuando fueron contactados por la Brigada.

Con la intervención de la jueza María Julia Camus, del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, se ordenó el secuestro del vehículo y el traslado de los adolescentes al Centro de Admisión y Derivación, donde quedaron a disposición de la Justicia por la causa caratulada como “Tentativa de hurto calificado por ser cometido en la vía pública”.

