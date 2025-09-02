Violento asalto de motochorros a una menor para robarle el celular

Un hecho delictivo tuvo lugar en Caucete , cuando un grupo de personas a bordo de una moto robó un teléfono celular a una menor de edad. El hecho ocurrió en la intersección de calle Juan Jufré y Avenida de los Ríos.

Increíble Video: alumnas colocaron una cámara oculta en el aula y descubrieron a su profesora robando

Investigación Le robaron la bici, la vio por Facebook, arregló un encuentro y la policía atrapó al vendedor

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue abordada por dos sujetos , uno de ellos vestido con chaleco reflectante naranja y pantalón negro, quien le sustrajo el dispositivo móvil.

image

Posteriormente, la policía logró ubicar la moto utilizada en el robo, la cual había sido denunciada como robada con anterioridad. El vehículo fue secuestrado, ya que contaba con un pedido de secuestro activo desde el 2 de junio.

Durante la persecución policial, un móvil resultó dañado en la luneta trasera luego de que los sospechosos arrojaran una piedra.

image

Por el hecho, se iniciaron dos legajos judiciales: uno por robo, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad, y otro por daño, con intervención de la UFI Genérica.