San Juan: jueves con cielo despejado y temperaturas agradables

El jueves en San Juan se presentará con cielo mayormente despejado, aunque por la tarde se esperan algunas nubes dispersas. No se registran probabilidades de precipitaciones durante la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 7°C durante las primeras horas de la mañana y los 25°C hacia la tarde, ofreciendo una jornada templada y agradable. El viento soplará desde el sur en la madrugada y la mañana, cambiando hacia el norte por la tarde, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h y ráfagas leves.