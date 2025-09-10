San Juan: jueves con cielo despejado y temperaturas agradables

El jueves en San Juan se presentará con cielo mayormente despejado, aunque por la tarde se esperan algunas nubes dispersas. No se registran probabilidades de precipitaciones durante la jornada.
jueves 11 de septiembre 2025
Se espera una jornada ideal para actividades al aire libre, con algunas nubes dispersas y vientos leves que cambiarán de dirección durante el día.
El jueves en San Juan se presentará con cielo mayormente despejado, aunque por la tarde se esperan algunas nubes dispersas. No se registran probabilidades de precipitaciones durante la jornada.
Las temperaturas oscilarán entre los 7°C durante las primeras horas de la mañana y los 25°C hacia la tarde, ofreciendo una jornada templada y agradable. El viento soplará desde el sur en la madrugada y la mañana, cambiando hacia el norte por la tarde, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h y ráfagas leves.
En líneas generales, se espera un día ideal para actividades al aire libre y con buen tiempo para circular por la ciudad.