Motos robadas y adulteradas quedaron fuera de circulación tras operativos en Rawson y Santa Lucía

La Policía de San Juan, a través de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5, concretó dos procedimientos en distintos departamentos que permitieron sacar de circulación motocicletas adulteradas y con pedido de secuestro.

El primer operativo se llevó a cabo el 9 de septiembre en la intersección de Calle Mendoza y Agustín Gómez , en Rawson. Allí se secuestró una motocicleta Maverick FOX 110 cc , color rojo con negro, que no tenía dominio colocado. Peritos constataron adulteraciones en el cuadro y en el motor, que además presentaba devastado y estampación con números no originales de fábrica, situación que configura una infracción al artículo 289 inciso 3 del Código Penal . El rodado quedó a disposición de la UFI Genérica .

image

Al día siguiente, 10 de septiembre, otro procedimiento se desarrolló en Calle Balcarce y San Lorenzo, en Santa Lucía. En este caso, se secuestró una motocicleta Appia 150 cc, de color blanco con rosado y sin dominio. Tras la verificación, se comprobó que los dígitos de motor y cuadro correspondían a un dominio que registraba pedido de secuestro en el Legajo N° 156/25 por robo, denunciado en la Comisaría 5° el 14 de marzo de 2025, bajo la órbita de la UFI DCP.

La investigación reveló que delincuentes habían modificado por completo la fachada de la moto robada, que originalmente era negra con llantas verdes, para intentar ocultar su identidad.

El fiscal Dr. Gerarduzi, al ser notificado, ordenó el secuestro del rodado y la vinculación de la persona que lo conducía.