Lo atraparon con una bicicleta robada y se hizo el ofendido: terminó en la Comisaría

Un hombre terminó detenido este miércoles, luego de que efectivos policiales lo sorprendieran en actitud sospechosa a bordo de una bicicleta que había sido robada días atrás. El operativo estuvo a cargo de Halcón 1 , conducido por el cabo primero Millicay , y Halcón 3 , a cargo del agente Tejada , quienes recorrían preventivamente una zona asignada cuando detectaron la irregularidad.

Todo ocurrió cerca de las 18:30 horas , cuando los efectivos patrullaban con normalidad y observaron a un sujeto de sexo masculino circulando por la vía pública a bordo de una bicicleta marca Futura, color gris oscuro, rodado 29 , y en actitud que despertó sospechas. Ante esto, decidieron entrevistarlo y solicitarle la documentación del rodado .

Según fuentes policiales, el hombre se puso visiblemente nervioso y reaccionó de forma hostil al requerimiento, lo que motivó su traslado inmediato a la sede de Comisaría Segunda para continuar con el procedimiento correspondiente.

Una vez en la dependencia policial, se consultó mediante sistema interno si existía alguna denuncia de robo relacionada con la bicicleta. Minutos después, desde Comisaría Tercera confirmaron que el rodado en cuestión había sido sustraído recientemente en calle Alem, entre Laprida y Rivadavia, y que la damnificada ya se encontraba radicando la denuncia en esa misma sede.

Con la información confirmada, se dio intervención al sistema acusatorio, y el fiscal de turno, Dr. Gustavo Mendoza, ordenó que se tome declaración formal a la víctima y se proceda a caratular el hecho como “robo”, remitiendo el caso a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

Mientras tanto, el sujeto quedó a disposición de la Justicia, y la bicicleta será restituida a su propietaria tras los trámites legales correspondientes.