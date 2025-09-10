Rawson: un auto intentó girar en "U" y chocó a un motociclista

Un fuerte choque se registró en la mañana de este miércoles en Rawson, cuando un auto intentó realizar una maniobra indebida y terminó impactando contra una motocicleta. El hecho ocurrió a las 9:00, sobre calle Mosconi Oeste, a pocos metros de Chacabuco.

Rawson Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido

Según informaron, el accidente se produjo cuando un Renault Sandero gris, conducido por Eduardo Antonio Reinoso (61) , circulaba de norte a sur por Mosconi y, tras pasar Chacabuco, intentó realizar un giro en “U”. En ese momento, se interpuso en la trayectoria de una moto 110cc., manejada por Luis Alberto Luna (34) , que transitaba en sentido contrario (de sur a norte).

WhatsApp Image 2025-09-10 at 10.11.24

El motociclista impactó contra el lateral derecho del auto y ambos rodados quedaron sobre la banquina. De inmediato, personal del 107 llegó al lugar para asistir a Luna, quien debió ser trasladado al Hospital Rawson para una mejor atención.

En el operativo participaron el fiscal de caso Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, quienes quedaron a cargo de la investigación.