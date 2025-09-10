miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Delitos Especiales

Rawson: un auto intentó girar en "U" y chocó a un motociclista

El siniestro fue en calle General Mosconi, a metros de la esquina Chacabuco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-10 at 10.11.23

Un fuerte choque se registró en la mañana de este miércoles en Rawson, cuando un auto intentó realizar una maniobra indebida y terminó impactando contra una motocicleta. El hecho ocurrió a las 9:00, sobre calle Mosconi Oeste, a pocos metros de Chacabuco.

Lee además
Rawson recibirá dispositivos electrónicos en desuso para proteger el ambiente y mantener la ciudad limpia.
Campaña

¿Tenés aparatos electrónicos viejos? Rawson los recibe y regala árboles: conocé la propuesta
encontraron mas de 1.700 gramos en drogas en el barrio la estacion: asi se llevaban a un detenido
Rawson

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido

Según informaron, el accidente se produjo cuando un Renault Sandero gris, conducido por Eduardo Antonio Reinoso (61), circulaba de norte a sur por Mosconi y, tras pasar Chacabuco, intentó realizar un giro en “U”. En ese momento, se interpuso en la trayectoria de una moto 110cc., manejada por Luis Alberto Luna (34), que transitaba en sentido contrario (de sur a norte).

WhatsApp Image 2025-09-10 at 10.11.24

El motociclista impactó contra el lateral derecho del auto y ambos rodados quedaron sobre la banquina. De inmediato, personal del 107 llegó al lugar para asistir a Luna, quien debió ser trasladado al Hospital Rawson para una mejor atención.

En el operativo participaron el fiscal de caso Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, quienes quedaron a cargo de la investigación.

Temas
Seguí leyendo

Una motociclista impactó contra un auto y terminó en el hospital

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson

Entró a una casa de comidas de Rawson, robó varios elementos y quedó filmado

Incendio fatal en Rawson: la autopsia confirmó que la mujer falleció producto de las quemaduras

Armados, sorprendieron a la playera de una estación de servicio de Rawson y se llevaron más de $10 millones

Las imágenes del incendio en Rawson que acabó con la vida de una mujer

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson

Fuerte choque entre dos motos en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desesperante busqueda de un sanjuanino que desaparecio y no da senales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?
Más humano

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?

Te Puede Interesar

Lisandro Catalán.
Reacción local

El nuevo funcionario nexo de Milei con los gobernadores, un "amigo" de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del 60
Cumple 106 años

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

La campaña de la aceituna dejó un sabor amargo en el sector olivícola sanjuanino, que espera que las condiciones mejoren en futuros ciclos.
Cosecha 2024/2025

La aceituna resiste: San Juan apuesta a la calidad en un año difícil

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos
Tensión

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos

Orrego inauguró la ampliación, refacción y refuncionalización del Instituto Superior de Educación Física.  
Ampliación y refacción

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo